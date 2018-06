Cuatro cadáveres, diez lanchas robadas y al menos siete desaparecidos dejó la bárbara incursión de “Piratas del Lago”

junio 8, 2018 - 3:33 pm

Fue una barbarie lo que un grupo de asaltantes que actúan impunemente en el Lago de Maracaibo dejaron tras rodear y asaltar a un grupo de pescadores que hacían su faena en diez embarcaciones. Ya son cuatro los cadáveres rescatados y se desconoce el número de desaparecidos por cuanto varias de las víctimas que fueron lanzadas al agua fueron rescatadas por otras embarcaciones.

Los pescadores muertos residían en el municipio San Francisco. El martes salieron de esa jurisdicción hacia el sector Brisas del Lago de La Cañada de Urdaneta. Estos fueron identificados como Enrique Iván Duarte (39), padre de dos hijos, domiciliado en el barrio monte Sinaí del sector El Bajo de San Francisco y pescador desde los doce años; Hermes De Jesús Bermúdez Rosas (35), dejó cuatro menores en la orfandad y habitaba en la avenida 55 con calle 16 del Bajo; Derwin Benito Vázquez Vázquez, residenciado en Los Cortijos y Carlos Javier Moreno (21), con domicilio en el barrio La Polar.

Estos zarparon entre nueve y diez de la noche del pasado martes junto a otros siete pescadores en dos botes desde la playa “Reiber”, en la Cañada de Urdaneta. Cuenta uno de los sobrevivientes que a eso de las once de la noche los atracaron, les quitaron las embarcaciones y los lanzaron al agua. Las cuatro víctimas funestas perecieron ahogados.

Deisy Duarte y Leidy Bermúdez, hermanas de dos de los occisos, comentaron que les notificaron de lo que había ocurrido entre una y dos de la madrugada del miércoles. La primera relató que su hermano Enrique Iván iba en un bote con cinco más. De estos uno murió, quien fue el primero a quien encontraron. En otro bote andaban cinco y tres murieron. Ninguno recibió balazos. Los disparos los hicieron al aire para que, dijo uno de los sobrevivientes.

Leidy Bermudez explicó que en la lancha donde andaba su hermano Hérmes con cuatro más, dos pudieron ser rescatados. De los otros cinco que viajaban en el otro bote aún se desconoce su paradero. Las autoridades no han reportado, hasta esta tarde, el hallazgo de nuevos cadáveres.

Pero el ataque de los “piratas del lago” no quedó allí. En corredizos policiales se supo que a un empresario de la pesca conocido como “Camarón”, el mismo marte en la noche le robaron ocho embarcaciones y la tripulación de estas también fueron obligados a lanzarse al agua. Es por ello que se hablaba de unos 19 pescadores desaparecidos. Se presume que muchos de estos lograron llegar por varios medios a la orilla de diferentes playas del municipio La Cañada de Urdaneta. No todos habrían acudido a la subdelegación del CICPC de esa zona para declarar.

La falta de vigilancia en aguas del Lago de Maracaibo ha permitido que el hampa se adueñe de esa basta área. Desde el pasado año han sembrado el terror y no menos de cuarenta pescadores han sido asesinados. Vigilancia costera no parecer hacer el trabajo ni la brigada lacustre de Polisur. Aparte de ello, el CICPC, a quien le corresponde realizar las investigaciones tras esas matanzas, no ha podido desarticular ninguna de las bandas que opera en el lago.

Noticia al Día

Fotos: Rafael Bastidas