Croacia busca asegurar el primer lugar del grupo ante Islandia

junio 25, 2018

Continúan las acciones del grupo D del Mundial Rusia 2018 y este martes 26 de junio a partir de las 2:00 PM, hora de Venezuela, la Arena Rostov recibirá el duelo entre Croacia e Islandia. La selección de Croacia llega tranquila a este juego, luego de haber vencido con facilidad sus dos primeros juegos con amplio dominio.

Islandia está obligada en ganarle a Croacia este martes

Por su parte, Islandia llega en situación de emergencia a este encuentro contra Croacia, después de haber empatado heroicamente ante Argentina en su primer partido, pero haber caído en el segundo frente a Nigeria. Islandia depende de una victoria en este duelo para clasificar y aún deberá esperar el resultado del otro juego entre Argentina y Nigeria para saber si irá a los octavos de final. Un empate entre estos dos equipos no es visto como el resultado más probable por las casas de apuestas consultadas en OddsShark, y que se produzca, se paga a +240.

Croacia llegó a este mundial de fútbol con el objetivo de lograr una gran actuación, como lo hizo en el mundial del año 98, en el que clasificó en el tercer lugar y, además, su delantero, Davor Suker, se llevó el premio de mayor artillero. Este año, a Croacia le tocó un grupo complicado, ya que enfrentaría nuevamente a Islandia (con quien se vio las caras en la eliminatoria) y además tendría que encarar a la Argentina de Messi. Ya en su primer juego demostró a qué vino y venció categóricamente a Nigeria 2-0.

En su segundo enfrentamiento, el más difícil del grupo, Croacia hizo una demostración de fuerza y buena defensa, y dominó completamente todo el partido, aprovechó los errores de la defensa de Argentina y de su portero, Willy Caballero y marcó 3 goles para llevarse la victoria. Con un saldo de goles de +5, Croacia ya está clasificada a los octavos de final, y ante Islandia llevará un equipo alternativo para que sus jugadores principales descansen. Para los sitios de apuestas deportivas, Croacia es la gran favorita para llevarse el triunfo frente a Islandia, y que lo logre se paga a +125.

Por otro lado, la selección de Islandia lo tenía todo para ser la revelación de este mundial. Luego de su gran actuación en la Eurocopa de 2016, en la que llegó a los cuartos de final y solo fue eliminada por Francia, la anfitriona. Vista como la más débil del grupo, debido a su poca experiencia en copas del mundo, Islandia sorprendió a todos en su primer encuentro en un mundial, cuando empató 1-1 frente a la siempre poderosa Argentina.

La albiceleste no podía creer lo que estaba presenciando, su astro Lionel Messi tuvo un penalti defendido por un portero hasta ese momento desconocido, Halldorsson, quien fue la estrella de ese partido. El encuentro terminó 1-1. No obstante, los islandeses no lograron detener la furia del ataque de Nigeria en su segundo enfrentamiento y cayeron derrotados 0-2, para alivio de los fanáticos argentinos que apostaban por un triunfo africano.

Es por eso que Islandia necesita obligatoriamente vencer este duelo ante Croacia si desea mantenerse vivo en el mundial, y aún dependerá de otros resultados. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, Islandia no es favorita para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a +250.

