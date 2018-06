Crisis hospitalaria: Ambulatorio Urbano II de Sabaneta no tienen ni enfermeras

junio 7, 2018 - 11:18 am

Debido a la denuncia recibida por parte de la habitante Rossana Muñoz de la parroquia Cristo de Aranza en el Ambulatorio Urbano II Sabaneta, sobre la situación crítica que atraviesa el centro de salud, constató la falta de insumos, equipos y personal médico en cuanto al área de emergencia.

Muñoz acotó, “los pacientes llegan y deben dirigirse a otro centro hospitalario, porque no pueden ser atendidos al menos que sea por algo grave”.

Aseguró, que el ambulatorio presenta una situación de crisis, puesto que no es posible que comiencen a trabajar después de las ocho y media de la mañana, y de esta manera la mayor carencia son los medicamentos y equipos.

Por otra parte, añadió, “converse con el Subdirector Darío Medrano, me hizo la salvedad que él ha hecho las solicitudes pero que no le llegan respuestas, su respuesta fue “¿Y si no hay personal?, ya estamos cansados de hacer solicitudes”, como quieren que los ciudadanos sean atendidos en los centros médicos si obtenemos esta respuesta, tengo bronquitis y no hay ningún médico que me pueda recetar”, afirmó.

El ambulatorio no se escapa de la realidad que viven los centros de salud del país, la situación pasa ser preocupante para la salud de los pacientes, especialmente la de los niños, a los que se les niega la atención en los centros hospitalarios porque no hay medicamentos para atenderlos.

Noticia al Día