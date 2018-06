Corte Internacional decida que proceso del Esequibo seguirá pese a ausencia de Venezuela

junio 20, 2018 - 10:57 am

La reunión de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, no se detiene el proceso planteado sobre la disputa del Esequibo. Al mismo tiempo, la no asistencia del Estado venezolano no significa que la instancia se incline a favor de Guyana, como pretende el gobierno de ese país.

Por su parte, considera la embajadora Milagros Betancourt, señalo que “Se desconoce si la no comparecencia de Venezuela está precedida por una estrategia jurídica bien sustentada. En ese sentido estamos huérfanos de información. La Corte Internacional puede decidir en ausencia y resolver si tiene jurisdicción o no y, dependiendo de eso, ir al fondo del asunto en un proceso que podría tardar hasta tres años o más”.

Noticiero Digital