Consejos para evitar malos ratos cuando viajas al extranjero

junio 27, 2018 - 2:31 pm

Viajar por el mundo es la ocasión perfecta para aprender mucho de otras culturas: su historia, gastronomía, su gente… pero en ocasiones, hay que tener precauciones, sobre todo si se viaja a ciertos países.

Para evitarte malos ratos te presentamos una serie de acciones que debes evitar si viajas a los países que te mencionaremos a continuación.

UCRANIA Y RUSIA

Debemos evitar en estos países obsequiar a una persona viva flores en número par (a excepción que se trate de un ramo grande, donde no vamos a contar por unidad). El número par se reserva para los muertos y tiene que ver con tradiciones paganas.

También, en Rusia es mala educación poner las manos sobre las rodillas durante las comidas o apoyar las manos sobre el borde de la mesa, es mejor mantener el tenedor en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha, (listo para comer).

INDIA

El típico gesto de dar la mano a una persona que acabas de conocer es de mala educación en la India, pues dar la mano a un desconocido se considera un acto impuro. Tampoco te abraces ni vayas de la mano por la calle, especialmente si es con alguien del sexo opuesto. Y sobre los besos, debes saber que de hecho están prohibidos por ley.

Al comer con las manos -algo habitual en la India-, utiliza la mano derecha siempre: la mano izquierda se considera “impura” en muchas regiones del país.

CANADÁ

Aunque para muchos es normal que los niños usen andador cuando son pequeños y aún no caminan bien, en este país tienen una visión diferente. Si vas a poner a tu hijo en un andador es mejor que lo pienses dos veces, ya que si te descubren arriesgas una multa de hasta $100 mil dólares o seis meses en la cárcel.

La explicación a esta restricción tiene que ver con una investigación del gobierno que descubrió que el uso de estos aparatos pone en peligro la seguridad de los niños, además de retrasar el desarrollo motor y mental.

JAPÓN

Dejar propinas es considerado mala educación, pues para los japoneses es como un insulto ya que parece que quien da la propina quiere aparentar superioridad. Es más si se deja algunas monedas en la bandeja del cambio, creerán que fueron olvidadas. Los japoneses evitan cualquier contacto físico, y no aceptaran el dinero en la mano. Ahí está una razón por la que se saludan inclinado la cabeza. Además, el contacto directo con los ojos puede considerarse muy invasivo, este debe ser breve o puede ser confundido con una agresión.

Al momento de comer, poner los palillos de forma vertical en el tazón de arroz tampoco es recomendable, pues es connotación de que deseas la muerte de todos los que están a tu alrededor.

ITALIA

En Italia no se pide más queso parmesano para la pizza a menos que el camarero lo haya ofrecido. Poner parmesano en esta comida se considera pecado. Del mismo modo, muchos platos de pasta italianos no son compatibles con este queso. Otro pecado nacional es dejar la pizza a mitad o compartirla. Si quieres parecer italiano, tienes que ser duro y acabarte la pizza.

No pidas un café con leche, un cappuccino o, peor, un zumo de naranja, después de la comida. Después de la comida en Italia sólo estás autorizado a tomar caffè espresso, una infusión.

ALEMANIA

No mezcles la basura. Si no quieres ser tratado con desdén recicla la basura correctamente, ya que los alemanes se toman muy en serio las reglas cívicas y la cultura del reciclaje es muy fuerte en este país del viejo mundo.

Regalar flores blancas a alguien es querer augurarle la muerte, ya que este color se utiliza para las ocasiones en las que por una u otra razón, los alemanes visitan el cementerio.

CHINA

Si usted está en China y quiere comerse el otro lado del pescado, después de haber terminado el primero, mejor no le de vuelta. Es una cuestión de superstición, pues la palabra mala suerte. Los eructos muestran el nivel de satisfacción y elogio al chef. Es importante dejar restos en el plato para demostrar al chef que había servido suficiente comida.

Regalando un paraguas a un amigo le estás diciendo que quieres terminar tu relación de amistad con él. Regalar un reloj es aún peor pues, además de un símbolo de mal fario, se puede interpretar como que a la persona que se lo regalas le queda poco tiempo de vida.

FRANCIA

No rellenes tu copa. Espera a que te sirvan. Si han pasado 30 minutos y sigues mirando con anhelo la botella de vino de la mesa, pregunta a tu acompañante si quiere tomar más. Un consejo práctico: cuando estés echando el vino, recuerda no llenar la copa hasta arriba; para los franceses, la moderación es la clave.

Redondea hacia arriba cuando des propina. Aunque el servicio está incluido, los clientes no suelen pedir su cambio exacto. Y si te atienden realmente bien, siempre puedes dar más propina. No está bien pagar la cuenta entre dos o dividirla entre los comensales. O se paga toda o se deja que alguien más lo haga.

ESTADOS UNIDOS

No olvides dejar tu propina, son obligadas. En USA la propina no es una recompensa opcional que el cliente proporciona al trabajador que le ha atendido como agradecimiento por su servicio, es una medida que se aplica a todos los servicios para complementar el salario base, no puedes escapar de ella, debes dejar propina aún si el servicio recibido no ha sido del todo satisfactorio, haciendo notar tu descontento con una propina del 10%, pero debes abonar la propina.

CHILE

En Chile, sea comida chatarra o de cualquier otro tipo, las comida se come con cubiertos, nada se toca. Ni siquiera las papas fritas.

Samuel Vásquez/ Pasante

Noticia al Día