Conoce las 5 selecciones de Europa más temidas en el Mundial de Rusia

junio 3, 2018 - 12:47 pm

Europa es la mayor potencia futbolistica en el mundo, tanto a nivel de clubes como selecciones, por algo el sueño de todo futbolista es llegar a jugar en este continente. Su desarrollo ha sido vertiginoso, sobre todo en selecciones que desde Alemania 2006, la Copa del Mundo no ha pisado otro suelo que no fuera el europeo.

Este año el legado puede mantenerse, pues cuatro de los cinco seleccionados que viajarán a Rusia llevan pasaporte Europeo. Según el Ranking FIFA de la clasificación al mundial, la actual campeona Alemania es la predilecta para revalidar el título que consiguió en Brasil 2014 al vencer 1-0 a su similar de Argentina.

Del continente también intimidan España, Bélgica, Francia y Portugal, como posibles candidatas a levantar la Copa.

“La furia roja” regresa como candidata para alzarse con el trofeo más preciado del fútbol mundial. El seleccionado español dirigido por Julen Lopetegui buscará reescribir su historia y pasar la página tras su achacosa actuación en el Mundial Brasil 2014, donde ni siquiera pudo pasar de la primera fase tras caer ante Países Bajos y Chile.

El campéon del mundo en 2010 tiene ahora una generación de relevo muy importante en el escenario europeo. David de Gea ocupa el puesto en el arco, heredado de Íker Casillas. La defensa sigue blindada por Sergio Ramos y Gerard Piqué, con la compañía de Jordi Alba y César Azpilicueta, entre otros.

El mediocampo tiene a un experimentado Andrés Iniesta. A él se le suman Sergio Busquets, Koke, David Silva, Isco, Marco Asensio y Thiago. La delantera del equipo español es uno de los puntos menos fuertes. Diego Costa tiene un presente formidable, sin embargo, Lucas Vázquez y Rodrigo Moreno van con la presión de reafirmar su llamado a la selección. También está Iago Aspas, tras su buena temporada en la liga española, donde consiguió 22 tantos.

Bélgica emerge como la posible sorpresa, la calidad y el presente de los jugadores belgas es tan bueno que tienen todo para ganar su primer torneo de talla mundial.

Los belgas que verán acción en Rusia, se han hecho su propio paso en reconocidos clubes europeos. El arquero Thibaut Courtois (Chelsea), considerado uno de los mejores del mundo, Vincent Kompany (Man City), Jan Vertonghen (Tottenham), Kevin De Bruyne (Man. City), Dries Mertens (Napoli), Eden Hazard (Chelsea) y Romelu Lukaku (Man United) son algunos de los jugadores con mayor reconocimiento en el conjunto rojo.

Por otra parte, los “blues”, actuales subcampeones de Europa, poseen un equipo de renombre capaz de superar a cualquier rival que se le atraviese en su objetivo de levantar la Copa del Mundo en Rusia.

El equipo galo dirigido por el campeón del mundo en 1998, Didier Deschamps, cuenta con dos porteros de alto nivel: Hugo Lloris y Steve Mandanda quienes poseen experiencia y efectividad para defender la valla de los rojos. En la defensa, los más reconocidos son Raphaël Varane y Samuel Umtiti, defensores centrales destacados en el Real Madrid y en el Barcelona, respectivamente.

El mediocampo es representado por N’Golo Kanté y el potente Paul Pogba, quien ya tiene la responsabilidad de liderar a su equipo.

Mientras que en la punta destaca la potencia y velocidad de estos artilleros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y el experimentado Olivier Giroud, que es reconocido como el mejor cabeceador de la Premier League.

Por último y no menos importante la campeona de Europa, Portugal. Los lusos cuentan con un plus en sus filas que no posee otro equipo, se trata del mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo.

Portugal busca en Rusia mantener en alto su corona de campeón continental y luchar al menos, hasta cuartos de final.

En la ofensiva de la selección portuguesa se encuentran los delanteros André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting) y el veterano Ricardo Quaresma (Besiktas). El timón del centro del campo lo llevará Bruno Fernandes después de su buena temporada en el Sporting, junto a el William Carvalho, Adrien Silva (Leicester), João Mário (West Ham) y João Moutinho (Mónaco).

En la línea defensiva estarán además Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Pepe (Besiktas) y Raphael Guerreiro (Dortmund), mientras que el arco lo defenderán: Rui Patrício (Sporting de Portugal), Anthony Lopes (O. Lyon) y Beto (Goztepe).

Noticia Al Día