Conoce a La diabla la mujer más temida de Barranquilla: Especial de La FM

Elizenis Muñoz confiesa sin ningún temor que tiene una “táctica” para quitarse el brazalete electrónico.

En Barranquilla hay una ‘diabla’ que ha puesto en jaque a las autoridades. Se trata de Elizenis Muñoz Navarro quien es considerada una de las más temibles delincuentes del país.

Esta mujer tiene tres condenas encima, recibió el beneficio de casa por cárcel y sin ningún resquemor confiesa que se quita el brazalete electrónico.

El programa Cuatro Caminos del Canal RCN la entrevistó para conocer su versión de las acusaciones que se han hecho en su contra desde hace algunas semanas.

Relató que en 2015, en medio de una crisis económica, un amigo le pidió que le acompañara a “hacer una vuelta”, es decir a cometer una fechoría.

“Había una persona que llevaba una suma de dinero y le fueron robados… ese fue el día que empecé”, dijo frente al hurto a un ciudadano que llevaba $50 millones.

Y agregó: “Como lo vi fácil seguí haciéndolo… no se trata de las veces que lo hice sino de las capturas que me han hecho pues ya he sido detenida en tres ocasiones”.

Las tres capturas y condenas de ‘la Diabla’

1. Hurto (8 años) 2. Fuga de presos (4 años) 3. Hurto (4 años)

De las condenas que suman 16 años ha pagado tres años en prisión y, según ella, después de estos procesos dejó de delinquir. “Desde diciembre de 2016 no he vuelto a delinquir”, aseguró.

Aun así, el nombre de Elizenis Muñoz volvió a la palestra por el presunto robo al dirigente político de Barranquilla, Armando Benedetti Jimeno, en hechos registrados el 22 de febrero. Por estos actos ‘la Diabla’ fue detenida en su casa por la Policía Nacional el 3 de abril.

Paradójicamente, pese a tener el beneficio de casa por cárcel, el día que fue detenida Elizenis Muñoz no tenía el brazalete electrónico en su tobillo, algo que llamó la atención de las autoridades pues el dispositivo estaba encima de su nevera.

“Yo me lo quité, yo misma me lo quité y eso tiene su táctica”, dijo ‘la Diabla’ al señalar que se lo retira porque le salen costras en sus piernas por el brazalete.

Sin embargo, Elizenis Muñoz asegura que no es responsable del robo a la oficina de Benedetti y que lo puede jurar por Dios, por sus hijos y por su libertad.

Pero sí admite que ha salido en varias ocasiones pese a estar en detención domiciliaria.

“No me pregunté cuándo me hice una operación estética porque imagínese… yo me operé el año pasado y estaba en domiciliaria; claro que salí a eso, para que te voy a echar mentiras”, aseguró.

Por eso, la mujer afirmó que este proceso en su contra se trata más de un caso de falso positivo al querer involucrarla en el robo al exministro.

“Yo la verdad pienso pelear por mi inocencia y voy a demostrarla (…) si son investigadores pues que investiguen bien”, recalcó.

Al margen de este polémico caso, el pasado 20 de mayo ‘la Diabla’ volvió a ser capturada por estar celebrando su cumpleaños en una discoteca del norte de Barranquilla. Por haber salido a rumbear, Elizenis Muñoz permanece detenida en la cárcel el Buen Pastor de la capital del Atlántico a la espera de una decisión final en su contra.

