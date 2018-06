¡Confiesa el secreto! Chiquinquirá Delgado habla de su cambio de alimentación

junio 6, 2018 - 1:37 pm

Chiquinquirá Delgado confiesa que ha hecho un cambio muy positivo en su alimentación. La presentadora venezolana compartió en Instagram su secreto para sentirse bien y tener una figura envidiable.

“Desde hace un tiempo, para mejorar mi salud y energía, he cambiado drásticamente mi alimentación. Todo empezó el día que me di cuenta que la buena alimentación es la mejor medicina. Incluso, les confieso que estoy practicando una dieta basada en vegetales, frutas y verduras en un 80%, llena de alimentos orgánicos y naturales. ¡No se imaginan lo bien que me he sentido! Alejarse de los productos procesados y volver a lo básico es vital para sentirte bien! Intenta alimentarte con productos llenos de vida y vivirás más y mejor”, aconseja a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Delgado no es la única famosa que ha encontrado la bondad de las frutas y vegetales. Celebridades como Ricky Martin, Nacho Mendoza y Patty Manterola han confesado ser vegetarianos.

La también empresaria y exreina de belleza, quien figura entre Los 50 Más Bellos de People en Español este año, dijo a la revista sobre cómo cuida su figura: “Trato de hacer yoga todo el que puedo, tengo una entrenadora que también me da durísimo. ¡Me da unas palizas pero hay que hacerlo!”.

Mantenerse activa es solo parte de su secreto. “Cuido mi piel con mucho protector solar, cremas hidratantes, serums, cosas que me recomienda mi dermatólogo. Nunca me acuesto con maquillaje. Los días que no trabajo uso protector solar, máscara de pestañas y un chapstick, ese es mi equipo de combate. Siempre me estoy exfoliando la cara, uso mascarillas, me gustan las naturales que preparamos en la casa de miel, azúcar morena, yogur. Básicamente trato de hacerlo como una rutina, un estilo de vida”, confiesa.

People en Español