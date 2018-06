Concejal Somaza abandonó VP para integrarse a Vente Venezuela y no ser “un político más”

junio 1, 2018 - 3:34 pm

Tras renunciar a su militancia dentro del partido Voluntad Popular, el concejal por el municipio Baruta Luis Somaza anunció su incorporación desde este viernes al movimiento Vente Venezuela, en un acto realizado este 1 de junio en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes.

“Yo no quiero ser un político más, ni ser alguien para sobrevivir en un sistema como este, yo no les hablo solo como concejal, les hablo en nombre de un equipo al que me debo”, dijo Somaza acerca de su decisión de integrar la tolda política dirigida por María Corina Machado.

El concejal baruteño explicó que la decisión de separarse de Voluntad Popular respondió a que quiere basar su lucha en la familia y Venezuela en general. Somaza agradeció a Vente Venezuela la bienvenida y reconoció la labor de Machado al frente de esta organización.

“Hay una mujer que está recorriendo este país y que está en las calle, una mujer que no se ha rendido, ni vendido sus principios; es alguien que tiene credibilidad”, dijo.

“A Luis Somaza y a cientos de baruteños que quieren construir una Venezuela pujante, bienvenidos. Hoy damos un paso al frente para ofrecerles integración y compromiso a los ciudadanos”, sostuvo José “Pepe” Martínez, coordinador de Vente en el estado Miranda.

Por su parte, María Corina Machado recordó la magnitud de la lucha que une a los venezolanos y aseguró que con Somaza comparte una ruta que significa “cero complicidades, cero negocios turbios y una apuesta por la fuerza y la coherencia”.

Caraota Digital