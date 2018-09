¿Cómo se come usted las tripas?

junio 28, 2018 - 1:15 pm

La carestía del pollo, la carne roja y el pescado ante el salario mínimo en Venezuela, han convertido a las vísceras en la “salvación” ante la crisis que atraviesa el país. Los venezolanos han optado por comer “tripas” para sustituir las proteínas, incluso en algunos hogares pasaron a ser el plato principal del día por no poder adquirir carne o pollo.

En muchas culturas es común comer vísceras, sobre todo en los países asiáticos y africanos. Vísceras y otras partes del animal no consideradas carne han sido históricamente fuente de alimentación con distintos grados de popularidad y de prestigio social. En Venezuela, no es común; aunque actualmente la crisis ha obligado a incluirlos en los platos del día. Corazón, riñón, lengua, rabo, bofe, son algunos de las nuevas proteínas para el paladar de los venezolanos.

Estos alimentos eran vistos como “comida de pobre” y ahora se reivindican no sólo por su precio, sino por su sabor particular que no se encuentra en otros alimentos.

Lo recomendado: Consumo esporádico

Vanesa Parra, nutricionista, indicó que “las vísceras como el hígado, el corazón y el riñón, tienen un alto contenido de colesterol y grasas saturadas las cuales son dañinas para el organismo, sobre todo para las personas con problemas del corazón. Por ello, es recomendable para personas en condiciones de salud normales consumirlas de manera esporádicas. Cabe acotar que estas vísceras poseen además proteínas, hierro y vitaminas liposolubles”.

Los platos a base de vísceras reflejan la creatividad que tienen los hogares venezolanos en momentos de escasez. Aunque humildes, son un manjar para muchos paladares. Sus nombres pueden cambiar según el estatus social, pero siguen siendo “tripas”.

Entre algunos de los platos destacan: Lengua en salsa, molleja en salsa de cilantro, chicharrón en salsa verde, callos con garbanzos o panza guisada, mondongo, entre otros.

Ana Labarca señaló que “la situación que actualmente vivimos nos tiene sumergidos en la miseria porque los costos están muy elevados. Un kilo de carne cuesta 5.000.000 Bs, cuando el salario está en 3.000.000 Bs. Ante esto nos vemos obligados a comer vísceras para poder llevarnos algo de comida al estómago y no morirnos de hambre”.

Gran dilema en Venezuela ¿Comer tripas o pasar hambre? Algunos ciudadanos prefieren comerlas que tener “el estómago pegado al espinazo”. Mientras que otros optan por no consumir estos alimentos por su salud.

Noticia al Día