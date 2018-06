Cineasta Javier Farías recibe Mara de Oro como Director Audiovisual Internacional

junio 7, 2018 - 12:01 am

Javier Farías, quien es reconocido en toda América Latina como uno de los realizadores audiovisuales de mayor calidad que existe en Venezuela, recibió un Mara de Oro en la categoría de Mejor Director Audiovisual con Proyección Internacional, gracias a su buen trabajo en producciones para aristas como Ronald Borjas, Tito Candela, Jahkogba, Sascha Barboza (@saschafitness) entre otros; además de sus cortos documentales para cine.

Con vasta experiencia, años de trabajo y productos audiovisuales que respaldan su carrera, Javier Farías se ha convertido en toda una eminencia en el mundo audiovisual en Venezuela, y como resultado de su excelente labor -incluso, como cineasta- ha logrado posicionarse entre los mejores de Latinoamérica, haciendo trabajos para clientes de todas partes del mundo.

“Es un gran honor recibir este galardón, pues me inspira y me motiva a seguir adelante, dejando siempre en alto el nombre de mi país; en el que nací, crecí y me desarrollé como realizador audiovisual y director”, manifestó Javier Farías, muy emocionado por recibir este galardón.

Cabe destacar que el Premio Mara de Oro es el galardón más importante de Venezuela, y premia la trayectoria de artistas de todas las áreas, siempre y cuando hayan contribuido al desarrollo de la sociedad.

Nota de Prensa

