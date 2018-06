Cinco claves para comenzar a renovar tu vida

junio 23, 2018 - 8:08 pm

Cuantas veces te has planteado renovar tu estilo de vida sin poder lograrlo debido a que has perdido el impulso original al dejarte atrapar por la rutina y los pendientes del diarismo. Inclusive, has llegado a conversar con tu pareja, con tu mejor amigo o con tu terapeuta sobre la necesidad que tienes de superar ciertos hábitos que no son buenos para ti, o sobre las ganas que tienes de cambiar algunas creencias que te limitan, o sobre el deseo de incorporar a tu rutina hábitos saludables, con la intención de sentirte mejor, de ser feliz o de tener una vida diferente. ¿Qué es lo que te lo impide?

Es muy fácil que, en medio de un estilo de vida acelerado y cargado de responsabilidades, desaparezcan los propósitos que nos hemos hecho para tener una vida mejor. Muchas veces tratar de hacer pequeños cambios en nuestra vida, aun a sabiendas de que los mayores beneficiados vamos a ser nosotros mismos, se convierte en una tarea difícil de cumplir.

Una lista interminable de pendientes y responsabilidades, por no agregarle a la lista nuestras preocupaciones, nos impiden tener presente los compromisos que hacemos para transformar algunas de nuestras creencias, hábitos y actitudes con la intención de sentirnos bien y de experimentar una vida plena. Lo más fácil es permanecer donde estamos creando la justificación perfecta para no tener que hacer ningún esfuerzo extra para salir de allí, insistiendo en buscar en otros a los culpables de nuestro malestar e infelicidad.

¿Hasta cuándo nos vamos a seguir quejando, sin decidirnos a hacer algo bueno, positivo y diferente para renovar nuestra vida, resintiendo la suerte que tienen otros que viven y lucen como quisiéramos hacerlo nosotros? Hoy podemos comenzar a crear el cambio que queremos ver reflejado en nuestra vida.

Cinco claves para ponernos en acción:

1. Asume la responsabilidad del proceso

Lo primero que necesitamos es comprender que cada uno de nosotros es la causa que genera o atrae las diferentes situaciones que tenemos que vivir y que si no hacemos algún tipo de cambio consciente y concreto en nuestra forma de afrontarlas, no podremos transformarlas y mucho menos vivirlas de una mejor manera.

2. Ten presente que podemos mejorar

Sin importar cuales sean las condiciones en las que se desenvuelve tu vida en este momento, recuerda que todo se puede transformar, que puedes aprender algo nuevo de cada experiencia, que puedes crecer, cambiar y que siempre puedes volver a comenzar.

3. Define tus Propósitos

Haz una lista con todo lo que quieres eliminar o incorporar a tu vida. Luego, asígnale un número por prioridad a cada uno y comienza a escribir los recursos y las herramientas que necesitas para comenzar lo más pronto posible a realizar las acciones concretas que te lleven a conseguirlos.

4. Trabaja en uno a la vez

No pienses que podrás hacer todos los cambios al mismo tiempo, lo único que lograrás será desanimarte al darte cuenta de que no es tan sencillo conseguirlo. Plantéate trabajar en uno solo para que logres realmente enfocarte, vencer tu propia resistencia y tener la constancia necesaria para llegar al final de camino.

5. Desarrolla tu fuerza de voluntad

Recuerda que la voluntad es el combustible necesario para conseguir tus metas, alcanzar tus objetivos y cumplir tus sueños. A través de la constancia, la disciplina, el compromiso y el deseo, podrás comenzar a trasformar y a mejorar tu vida hoy.

Agencias