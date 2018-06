Cientos de hogares son evacuados en California por los incendios forestales

junio 24, 2018 - 8:57 pm

Los residentes de unos 600 hogares han sido evacuados en California debido a los incendios forestales que azotan el norte de este estado de EE.UU., informa AP.

De acuerdo con la agencia, el incendio, que actualmente ocupa unos 6,5 kilómetros cuadrados de terreno, se inició en la localidad de Clearlake Oaks. El fuego ha destruido más de una docena de edificios y amenaza a varios centenares.

Todavía no hay información sobre las víctimas.

Extreme heat and wind fueling wildfires that threaten hundreds of buildings and homes in rural Northern California. https://t.co/8JfA11laVF pic.twitter.com/39u4BrWr1f

— ABC News (@ABC) 24 de junio de 2018