Científicos diseñaron una píldora para suministrar insulina

junio 29, 2018 - 3:14 pm

Investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard (SEAS, por sus siglas en inglés) han desarrollado una píldora que podrían ayudar a tratar los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos.

Los autores de un artículo publicado en “Proceedings of the National Academy of Sciences”, revelaron que este descubrimiento no solo promete mejorar la calidad de vida de hasta 40 millones de personas con diabetes tipo 1 en todo el mundo, sino que también podría neutralizar muchos efectos secundarios que afectan la vida de los pacientes que no usan inyecciones.

La inyección de insulina por lo general mantiene a los pacientes de diabetes con los niveles de glucosa bajo control, sin embargo los doctores argumentan que “muchas personas no se adhieren a ese régimen debido al dolor, la fobia a las agujas y la interferencia con las actividades normales”.

Agencias