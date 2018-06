Caos en el comercio: fallas eléctricas afectan los negocios zulianos

junio 17, 2018 - 4:40 pm

No solo las casas de familias zulianas estuvieron envueltas en la oscuridad durante la madrugada de este domingo, tras las fallas eléctricas registradas en varios sectores del estado. Los negocios, abastos y toda clase de locales comerciales también se vieron altamente afectados desde que iniciaron los innumerables apagones que anunciaban la despedida de la electricidad.

Aunque los domingos se caracterizan por una actividad comercial constante a primeras horas de la mañana y que disminuye con el transcurrir del día, este 17 de junio el apagón que se registró en gran parte del Zulia, en zonas como El Naranjal, La Lago, Isla Dorada, Haticos, Sabaneta, La Lagunita, Cuatricentenario y gran parte del municipio San Francisco, provocó el cese de las labores en varios comercios.

Las santamarías abajo adornaron todas las calles de sectores comerciales como la Curva de Molina, el Mercado Periférico de La Limpia y varias zonas del casco central de Maracaibo. Los escasos locales que se mantenían abiertos, durante las primeras horas de la tarde de este domingo, en la celebración del Día del Padre, contaban con plantas eléctricas o decidieron mantener su atención al público a pesar de la oscuridad, la falta de puntos de venta y de sistemas de ventilación.

En la reconocida panadería Mayami, en la Curva de Molina, uno de los empleados explicó que desde que se registran las interrupciones en el servicio eléctrico han tomado la medida de no distribuir alimentos que requieran de refrigeración. “No podemos vender jugos, quesos, embutidos, leche… ningún tipo de lácteo ni otros productos que deban permanecer en las cavas. Con los bajones constantes se corre el riesgo de que se dañen los alimentos”, indicó.

En esta clase de comercios —panaderías— no solo se pone en juego la calidad de los productos refrigerados. “La elaboración de los panes también se ve afectada. Las máquinas que se utilizan para ‘sobar’ la masa funcionan con electricidad. No podemos estar a expensas de que se vaya o no la luz para poder trabajar. Tenemos que buscar otra forma de vender el pan (a veces incluso vendemos unos que no son elaborados por nosotros) u ofrecemos algo de mala calidad, y eso no es una buena opción”, agregó el trabajador.

Charcuterías y carnicerías padecen los mismos problemas. La ausencia de un servicio eléctrico constante impide mantener en buen estado los productos por tiempo prolongado. Desde proveerse de menos cantidad de mercancía hasta cerrar el local mientras no haya electricidad son algunas de las medidas tomadas por los comerciantes. Sin embargo, la más común aunque no menos costosa es la adquisición de una planta eléctrica que les permita trabajar de forma independiente del servicio ‘regular’.

“Desde hace muchos años yo tengo mi plantica —dijo Delvis Díaz, encargado de una carnicería—, últimamente la he tenido que usar más frecuentemente para poder seguir abriendo la tienda. Si no la tuviera, no se podría refrigerar la carne ni los demás productos”, aseguró. Aunque cuenta con su equipo, Díaz precisó que este no funciona por más de tres horas. Considerando que las fallas de electricidad que reportan los usuarios oscilan entre las 4, 8 y 12 horas diarias, el uso de la planta adicional no garantiza el mantenimiento en buen estado de las carnes.

Al respecto, se conoció que los miembros de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del estado Zulia (Ucez) sostendrán este lunes una reunión extraordinaria para evaluar la situación y plantear su postura ante la situación.

Selene Rivero

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al Día