junio 21, 2018 - 6:21 pm

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, explicó que la Comisión de la Verdad sigue funcionando con la intención de hacer justicia.

Cabello agregó que “ninguna persona que esté incursa en hechos de violencia letal puede ser considerada para ser sometida a la Comisión de la Verdad y su posterior liberación, esa fue la instrucción para cuando el presidente hizo el llamado en la Asamblea Nacional Constituyente”.

Acotó que excarcelaciones que se han producido no tienen nada que ver con la Asamblea Nacional (AN), ni con organizaciones no gubernamentales, sino con el pedido expreso del presidente Maduro.

Este jueves el presidente de la ANC y los integrantes de la junta directiva participaron en una reunión con los jefes y subjefes de las comisiones para la presentación de propuestas y sugerencias en la nueva etapa del ente legislativo.

Cabello recalcó que aquellos que no reconozcan a la ANC son unos “amargados” y agregó que este organismo se “encuentran trabajando al cien por ciento con el pueblo”.

Unión Radio