Brasil se opone a intervención en Venezuela: Salida a crisis “debe ser negociada”

junio 13, 2018 - 4:51 pm

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes, reiteró que su país se opone a “cualquier tipo de intervención en Venezuela” y que la salida a la crisis debe ser “negociada”.

Nunes compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y sostuvo que la situación de Venezuela requiere de un “esfuerzo diplomático”, pero para ayudar en la búsqueda de una salida pacífica a la crisis política, económica y social de ese país.

“Brasil se opone a cualquier tipo de intervención. La posición es de respeto a la observancia escrupulosa de los compromisos inscritos en el Protocolo del Mercosur y en la Carta Democrática” de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo el canciller.

Según Nunes, no puede haber democracia ni es democrático, según la Carta de la OEA, que no haya libertad de organización partidaria, que no haya separación de poderes o que no haya libre manifestación del pensamiento.

EFE