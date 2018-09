Bloquean el chip a más de mil unidades de transporte público en Táchira

junio 21, 2018 - 3:04 pm

Unas mil unidades de transporte público y más de dos mil particulares han sido “sancionados” con el bloqueo del chip o Tarjeta de Abastecimiento de Gasolina (TAG) para el suministro de combustible según estadísticas que maneja el Sindicato de Transporte del estado Táchira y comunidades organizadas.

Gerson Parra, dirigente regional de dicho gremio explicó que además de las mil unidades en cuestión se encuentran unas 40 que estaban laborando en todo el estado y que por algún motivo les han bloqueado el chip.

Dijo que del 10 por ciento del transporte que está laborando —unas 400 unidades — en todo el estado, ahora tiene este inconveniente donde les han bloqueado el chip bajo alegatos que a veces no se justifican pues en el caso de las de Pregonero –un ejemplo-, que la gandola llega cada 11 días y más, es difícil que estén allí surtiendo.

Destacó que las que resultaron afectadas en general fueron las que a finales y comienzo de año no pudieron ir a la auditoría prevista en la Plaza de Toros, porque no pueden movilizarse por algún motivo o falla mecánica, pues algunas tiene dañada la caja, otros el motor, o por no tener cauchos.

—-Las unidades que no pueden movilizarse no pudieron ser llevadas a la auditoría por eso ahora les han bloqueado el chip situación que debe resolver la gente de Pdvsa porque es fácil demostrar que estaban inactivas por cuestiones mecánicas en su gran mayoría—, repuso Gerson Parra.

Particulares pasan de dos mil

De acuerdo a fuentes ligadas a organizaciones vecinales, el bloqueo del Tag en vehículos particulares sobrepasa los dos mil, todos por causas ligadas a supuestas irregulares que van desde : contrabando de combustible hasta los llamados morosos, pues se dedican a pasar por las estaciones de servicio, registran el dispositivo para que otro vehículo surta de combustible.

Se conoció que todos los propietarios de los vehículos tienen derecho a la defensa en el caso que no se haya comprobado su irregularidad en flagrancia, se les cita para la debida auditoría y es allí donde se les ratifica o revoca la medida de bloqueo, todos deben acudir a la Plaza de Toros,

Aparentemente, según se indicó, con este bloqueo del dispositivo se espera que disminuyan las colas en las estaciones de servicio.

La Nación