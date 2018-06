Bélgica e Inglaterra quieren mostrar jerarquía en el Grupo G, Panamá se estrena y Túnez es incógnita

junio 12, 2018 - 8:45 am

El Grupo G de la Copa del Mundo está conformado por Bélgica, Inglaterra, Panamá y Túnez, y comenzará su acción a partir del 18 de junio.

Luego del sorteo del Mundial de Rusia 2018, la llave dejó en los papeles a dos candidatos a pelear por la clasificación: Bélgica e Inglaterra. Sin embargo, cuando ruede el balón no será sorpresa que Panamá, dirigida por Hernán el ‘Bolillo’ Gómez, complique a alguno de los dos favoritos.

Por otra parte Túnez, sin tener nada que perder, jugará a ser historia y avanzar de fase.

Bélgica

Posición en el Grupo: G1

Ránking FIFA: 5

Figura: Eden Hazard

Cómo llegó: clasificó de manera directa al Mundial al terminar en el primer lugar de su grupo (H) en las Eliminatorias de Europa. Con respecto a puntos fue el segundo mejor de todo su continente al lograr 28 (España también consiguió la misma cantidad, pero con menos goles a favor). Tiene una racha de 18 partidos consecutivos sin perder.

Panamá

Posición en el Grupo: G2

Ránking FIFA: 56

Figura: Alberto Quintero

Cómo llegó: jugará por primera vez en su historia un Mundial. El equipo de Luis Tejada y Alberto Quintero tomó el último cupo directo de las Eliminatorias Concacaf. Está en Rusia 2018 gracias a un gol al minuto 88 que además dejó sin clasificación a Estados Unidos.

Túnez

Posición en el Grupo: G3

Ránking FIFA: 27

Figura: Wahbi Khazri

Cómo llegó: consiguió 14 puntos en el Grupo A de las Eliminatorias de África y clasificó directamente a Rusia 2018. Antes ya se había enfrentado a Inglaterra en los mundiales, cuando cayó por 2-0 en le edición de Francia 1998.

Inglaterra

Posición en el Grupo: G4

Ránking FIFA: 15

Figura: Harry Kane.

Cómo llegó: clasificó a la Copa del Mundo como el líder del Grupo F en la Eliminatoria de Europa con 26 puntos. Después de Islandia (16), Inglaterra terminó su proceso rumbo al Mundial como el segundo equipo con menos goles a favor (18).

Primera fecha | 18 de junio

Bélgica vs Panamá | Grupo G | 11:00 AM

Túnez vs Inglaterra | Grupo G | 2:00 PM

Segunda fecha | 23 de junio y 24 de junio

Bélgica vs Túnez | Grupo G | 8:00 AM

Inglaterra vs Panamá | Grupo G | 8:00 AM

Tercera fecha | 28 de junio

Panamá vs Túnez | Grupo G | 2:00 PM

Inglaterra vs Bélgica | Grupo G | 2:00 PM

