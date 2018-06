¡Atentas! 10 señales que muestran que él quiere pasar el resto de su vida contigo

junio 16, 2018 - 9:29 am

Cuando un hombre se enamora definitivamente se pierde y su mundo se vuelve color de rosa, las señales serán muy obvias porque querrá comprometerse y hacer todo lo que esté en sus manos para demostrarte que tú eres el amor de su vida.

Estas 10 señales te darán una pista de si el hombre con el que estás quiere pasar el resto de sus días contigo:

1. Un hombre enamorado te hace saber que eres una parte importante de su vida al contarte cómo le fue en su día, al pedirte que seas parte de sus logros y al incluirte en las actividades que más disfruta.

2. Un hombre enamorado no huye cuando hay complicaciones ni evita confrontarte cuando no está de acuerdo contigo. Si algo sale mal o hay algo que arreglar, no huye ni se esconde, trata de resolverlo junto contigo.

3. Sabe lo que te gusta y se preocupa por hacerte sentir bien con cosas mínimas. Si alguien planea estar cerca de ti toda la vida pondrá atención al más mínimo detalle, como saber el nombre de tus familiares más cercanos hasta el tipo de perfume que te gusta.

4. Siempre intentará hacerte reír porque le encanta ver tu sonrisa, aún en los momentos más difíciles él hará todo lo posible para que rápidamente te sientas mejor.

5. Cuando un hombre está enamorado él querrá mantenerse saludable y empezará a preocuparse por tener un buen aspecto para ti. Siempre tratará de lucir bien para verte; no importa si sólo verán películas en casa, tu pareja intentará encontrar la manera de gustarte en todo momento.

6. Así como espera que te acoples a sus planes y te lleves bien con sus amigos, él hará el esfuerzo por llevarse bien con los tuyos y también con tu familia.

7. El orgullo no forma parte de su vida y cuando comete errores, tiene la capacidad de ofrecer una disculpa sincera para que todo esté bien entre ustedes.

8. Un hombre enamorado hará todo lo posible para satisfacerte en la intimidad, y le importará tu placer y que llegues al orgasmo.

9. Si en verdad quiere pasar contigo el resto de su vida, él comenzará a ahorrar para que su futuro juntos sea más cómodo.

10. Compartir su presente y su futuro contigo no le asusta. Él te incluye en sus planes porque te has convertido en una mujer importante en su vida.

Soy Carmín / Agencias