Así será la ceremonia inaugural del Mundial Rusia 2018

junio 14, 2018 - 8:59 am

El Mundial de Rusia 2018 comenzará oficialmente con el encuentro que protagonizarán el país anfitrión frente a Arabia Saudita. Este juego corresponde al Grupo A, del que también forman parte Egipto y Uruguay.

El ex futbolista Ronaldo, bicampeón del mundo con Brasil, y los cantantes Robbie Williams y Garifullina serán quienes animarán la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. La fiesta de apertura se llevará a cabo en el imponente estadio Olímpico Luzhniki, escenario del primer juego y de la final. Se esperan cerca de 80 mil personas.

La ceremonia inaugural contará con un formato diferente en comparación con los mundiales pasados. Estará concentrado solo en actuaciones musicales y se llevará a cabo apenas media hora antes del inicio del partido, que está programado para las 12 (hora de Argentina).

El británico Robbie Williams será quien salte a escena y cante primero. A él se unirá la soprano rusa Aida Garifullina. El ex futbolista brasileño Ronaldo, campeón del mundo con su selección en Estados Unidos 94 y Corea-Japón 2002, acompañará a la dupla de artistas. También contará con Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, quienes interpretarán “Live it up”, la canción oficial de la Copa del Mundo.

“Estoy muy contento y emocionado por volver a Rusia para una actuación tan única. He hecho muchas cosas en mi carrera, e inaugurar la Copa Mundial de la FIFA ante 80.000 aficionados al fútbol en el estadio y muchos millones por todo el mundo es un sueño de la niñez”, afirmó Robbie Williams.

“Nunca imaginé que formaría parte de esta enorme fiesta, el Mundial, y que ello acontecería en mi propio país”, contó Aida Garifullina, una de las voces jóvenes más aclamadas de Rusia.

“La imagen que presentaré ante el mundo entero será muy simbólica. Y el 15 de julio, descubriremos para quién se hará realidad este precioso sueño, en el mismo escenario, tras un festival futbolístico de un mes de duración en Rusia”, agregó Aida.

Ronaldo, por su parte, manifestó: “El partido inaugural siempre es muy simbólico; es ese instante en que te das cuenta de que el gran momento que llevabas cuatro años esperando, como jugador o aficionado, por fin ha llegado. Nadie sabe qué pasará en las cuatro semanas del campeonato, pero todo el mundo está seguro de que será memorable”.

La producción del espectáculo correrá a cargo del canal de televisión ruso Channel One y, una vez más, estará dirigido por Felix Mikhailov, la mente creativa que ha formado parte de las principales ceremonias celebradas durante todo el trayecto de la Copa Mundial de la FIFA 2018; desde el sorteo preliminar en 2015 hasta el acto de clausura previo a la final del 15 de julio.

Agencia

Noticia al Día