Así se gastan 100 millones para llenar la nevera

junio 20, 2018

Llenar las neveras de los hogares, sigue siendo el anhelo de todos los venezolanos, quienes se sumergen diariamente en la desesperada preocupación para conseguir las tres comidas del día.

Uno de los productos más escasos y más codiciados por la familias venezolanas es la Harina pan, la cual en el mercado tiene un precio de 1300 millones de bolívares, otro de los rubros más comprados es el queso, que entre diferentes precios, el más económico se consigue en 2 millones y medio, mientras que el kilo de arroz y frijoles cuestan poco más de un millón de bolívares, la pasta 1800 millones; de tal manera, las grasas y aceites como mantequilla y salsa de tomate superan los dos millones, la mayonesa de kilo 5 millones, un litro de aceite cuesta hasta 3 millones de bolívares, sin mencionar las diferentes marcas por las que varían los precios.

¡Precios de lujo!

Rótulos como huevos y leche son precios que infartan, un cartón de huevos lo puedes adquirir si tienes 3 millones en tu cuenta, y el kilo de leche en polvo cuesta 5 millones. Otros rubros alimenticios como carnes cuestan entre 4 y 5 millones, de acuerdo al sitio donde lo compres, el pollo cuesta 6 millones de bolívares, un kilo.

Entre tanto, algunos zulianos aseguran que comprar estos productos en tiendas o abastos informales ubicados cerca de sus hogares, suelen ser un poco más costosos porque son revendidos; comentan que los súper mercados donde venden los productos más económicos, están lejos de sus hogares y no tienen efectivo para ir diariamente, por ende, todo lo compran un “pelo” más caro. ”Yo vivo en la popular y todos los días salgo a comprar comida en las tiendas que me quedan cerca, y todo lo compro un pelo más caro porque irme a un supermercado me queda lejos y no tengo efectivo para los pasajes”, afirmó Hilda Rosa de Muñoz, residente del sector la popular.

“El sufrimiento del efectivo”

Plátanos, topochos y yuca, han sido la mejor manera de resolver con los niños, sobre todo para los alimentos que diariamente deben llevar al colegio. El kilo de yuca cuesta 120 mil, pero si lo pagas con punta de venta, ya que con efectivo lo puedes obtener en 40 mil bolívares. Un plátano cuesta 150 mil, pagándolo con punta de venta, si es con con el poderoso efectivo te puede costar entre 15 y 35 mil bolívares, por lo que muchos deciden saltar y brincar en busca de conseguir al menos “algo en efectivo”, algunos incluso venden hielo y agua en sus casas y reúnen para luego comprar con mayor economía.

“Vendo hielo en mi casa para reunir efectivo e ir pa merca mara a comprar mi racimo de topocho y tres kilos de yuca, lo que siempre compro porque es más económico”, comentó Hector Osorio, residente del sector manzanillo.

Otros productos de primera necesidad también son un calvario de precios; el jabón de baño cuesta 1200 millones, las presto barbas más económicas se reflejan en el mercado en 400 y 500 mil bolívares, el shampo, las toallas sanitarias ya cuestan 3 millones y medio.

La disputa sobre la terrible hiperinflación, hace necesario que los venezolanos tengan en un su bolsillo mensualmente más de 100 millones de bolívares, lo que equivale a 220 salarios mínimos. En la lucha diaria ante la dura situación de crisis, venezolanos aseguran estar sobreviviendo en el país. “Aquí no estamos viviendo, en este país todos los días buscamos la forma de sobrevivir”, comentó Norelvi Urdaneta, ama de casa.

Naiyerling Guerrero/Pasante

Noticia al día