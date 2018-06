Así respondió Natti Natasha ante rumores de supuesto romance con Daddy Yankee

junio 6, 2018 - 1:41 pm

La cantante Natti Natasha se vio envuelta en una incómoda situación luego que circulara un video en las redes sociales, donde se la ve en un avión privado platicando con el reguetonero Daddy Yankee.

Muchos medios de comunicación empezaron a especular que la joven artista estaría sosteniendo un romance con el reguetonero, quien está felizmente casado con Mireddys González desde hace 23 años.

Tras ser cuestionada sobre un posible romance, Natasha reiteró que ella y Daddy Yankee son solamente amigos.

“Aparte de que me pegan a todo el mundo, el último, el que no me deberían pegar es a Daddy Yankee”, dijo la intérprete de “Amantes de una noche” a las cámaras de ¡Suelta la sopa! en la alfombra roja de los premios MTV MIAW.

Cabe recalcar que Natti Natasha y Daddy Yankee grabaron juntos “Otra cosa”, el tema principal de la telenovela La piloto (Univision). “[Él] es como [mi] familia, trabajamos juntos. ¡Creo que se habla de más!”, finalizó.

