junio 4, 2018 - 3:32 pm

Detrás del asesinato de la niña de diez años Yusleidy Carolina González puede haber algo muy escabroso. Desde un filicidio, violación y hasta un rito satánico, informó una fuente ligada a las investigaciones.

Una cámara de una de las empresas ubicada en avenida 23 con calle 139 de la zona industrial de Maracaibo grabó el momento cuando el cadáver de la niña era arrojado entre la basura desde una lujosa camioneta. Posteriormente le prendieron fuego. Al parecer se observa una sola persona que baja de la puerta del copiloto para lanzar una bolsa donde estaba el cuerpo de la pequeña a quien habían asesinado partiéndole la cabeza, presuntamente con un objeto contundente.

La autoridades del CICPC creen que el, o los autores del crimen, no son simples azotes del barrio Integración Comunal, al juzgar por el tipo de camioneta que fue utilizada para deshacerse del cuerpo. De ese vehículo sólo se supo que es modelo nuevo y que cualquier mal viviente no la posee.

“La boli”, como llamaban a esta niña, quien habitaba con su abuelo, daba rienda suelta a sus andanzas por el sector Lilia Perozo II de Integración Comunal pues su madre Yesibelth González, no le prestaba atención. Tampoco a sus otros cuatro hijos varones menores. Pero no sólo por ello esta mujer fue objeto de señalamientos por parte de sus propios parientes. Hace un año le arrojó un cuchillo a Yusleidy y se lo enterró en el pecho. En ese tiempo la pudo matar y no fue detenida. Por ello la sospecha de que pudo ser ella la responsable de golpearla y matarla o en su defecto alguien de su anormal entorno de amistades.

Algunos de esos amigos dedicadas al consumo de droga pudieron también aprovecharse de la indefensa niña, drogarla, violarla y luego matarla de la forma que lo hicieron. Son varias las hipótesis que manejan los investigadores de homicidios del CICPC.

El pasado martes 29 de junio vieron por última vez a Yisleidy en una frutería propiedad de uno de sus tíos apodado “El negro”, allí mismo en Integración Comunal, reveló Yelani González, una de las hermanas de Yesibelth. El tío había regañado a la pequeña por cuanto andaba por ese lugar a eso de la noche. Serían como las nueve comentó la mujer. Desde entonces no la vieron más. Dos díass antes de ese martes “La boli” se había quedado en casa de una de su amiga y vecina de la zona, conocida como “Yera”. Se habría ido hasta la casa de esta adolescente de 15 años luego que discutiera con su abuelo.

Por ello la noche del martes no la extrañaron sino hasta el otro día cuando llegó a los oídos de dos tías de Yisleidy, que habían encontrado el cadáver quemado de un niño en la zona industrial de Maracaibo, cerca de donde habitaba tanto “La boli” como la mayoría de sus parientes.

Pocas horas después los detectives del CICPC descubrieron que no era un niño sino una niña el cadáver que habían levantado. Ya en horas de la tarde parientes de la víctima la reconocieron en la morgue forense.

Los encargados de esclarecer policialmente ese horrendo crimen creen dar en los próximos días con los autores materiales.

Noticia al Día