Ariana Grande presume su impresionante anillo de compromiso

Por primera vez desde que se supo la impactante noticia de su con compromiso Pete Davidson, la cantante se dejó ver en una aparición pública este jueves por la noche. ¿A qué se debió la especial ocasión? El evento del Salón de la Fama de Compositores en la 49° Cena Anual de Inducción y Premios, donde ella tomó el escenario en el Mariott Marquis Hotel de Nueva York.

Luciendo un vestido largo color negro y su ya famosa cola de caballo, Grande completó su look con el increíble anillo de diamante cortado en forma de pera adornando su dedo anular, sí, el mismo que ha estado luciendo en las últimas semanas. De acuerdo con el joyero de Davidson, Greg Yuna, el anillo de compromiso es de tres quilates y le costó al comediante de SNL unos 93.000 dólares.

Y mientras su vida personal parece ser completamente feliz debido a su inesperado romance, la estrella también está en medio de un gran éxito musical.

Como calentamiento para el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Sweetener, la estrella ha lanzado tres sencillos, uno con Troye Sivan titulado Dance to This, otro con Nicki Minaj titulado Bed, y No Tears Left to Cry.

Actualmente, los tres temas están en el top five de la cartelera mundial de iTunes.