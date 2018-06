Antonio Ecarri: Sistema educativo venezolano vive la peor crisis de la historia

junio 28, 2018 - 2:53 pm

El presidente del Movimiento Nacional “Alianza del Lápiz”, Antonio Ecarri, aseguró que el sistema educativo de Venezuela vive la peor crisis de su historia ante la inexistencia de condiciones mínimas para que los niños asistan a las aulas de clases.

“En Venezuela no hay deserción escolar hay expulsión del sistema educativo y ¿usted sabe por qué hay expulsión escolar?, porque el sistema educativo no les está dando las condiciones a los niños para que se queden en la escuela, no les está brindando alimentación escolar, no les está brindando una infraestructura adecuada, los maestros son los profesionales peores pagados de américa latina. No hay servicios públicos en las escuelas, ¿cómo va a funcionar la escuela así?, ¿cómo va a ir un niño a la escuela así?, entonces evidentemente esta es la crisis más grave que tiene Venezuela, es el descuido y la ruina de su sistema educativo”, señaló Ecarri.

El dirigente insistió en que para recuperar el sistema educativo es necesario rescatar la producción petrolera que, según dice, está a punto del colapso.Aseguró que es momento de privatizar parte de la industria.

“Hoy tenemos un caos especial el embargo de Conoco Phillips, ojo y no nos están embargando por cuestiones políticas, nos están embargando porque era un socio en la faja del Orinoco y le quitamos lo que tenía, el contrato que tenían, y violamos las clausulas ahí, bueno lo violó el gobierno y que hizo Conoco Phillips, nos demandó internacionalmente y ganó la demanda. ¿qué hay que hacer?, plantearnos un nuevo esquema petrolero total, eso que quiere decir?, privatizar, hay que dejar los complejos, hay que llamar a las empresas transnacionales que se venga a producir nuestro petróleo y nosotros ser socios de ellos”, indicó Ecarri.

Ecarri instó al gobierno a recuperar la industria petrolera a la brevedad posible, entendiendo que la aparición de nuevas fuentes de energía va a dejar de lado la explotación del crudo en un futuro no muy lejano.

Noticiero Venevisión