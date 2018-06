Antich: Venezuela necesita un proceso de reconciliación de los venezolanos

junio 22, 2018 - 3:38 pm

El integrante de la coalición opositora La Concertación por el Cambio, Enrique Ochoa Antich, manifestó que el país necesita un proceso de reconciliación de los venezolanos.

“Si no logramos superar la confrontación absurda entre chavismo y antichavismo, si no logramos superar esta fractura profunda no vamos a poder enfrentar los desafíos. Venezuela necesita un proceso de reconciliación de los venezolanos”, señaló en entrevista concedida al programa A Tiempo, transmitido por Unión Radio.

Ochoa Antich expresó que la nueva alianza opositora, guiada por Henri Falcón, está dispuesta a sostener conversaciones con el mandatario nacional, si “ellos están abiertos a producir cambios que permitan un reencuentro con los venezolanos”.

También destacó que esta nueva coalición busca genera “espacios de encuentros que nos permitan acercarnos a mucha gente”, entre ellas la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD).

