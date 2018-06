Anthony Bourdain antes de morir le envío una guía culinaria a este famoso actor

junio 12, 2018 - 7:05 pm

Patton Oswalt íntimo amigo de Anthony Bourdain compartió el divertido correo electrónico que le envió el chef estrella días antes de que el comediante se fuera de luna de miel.

Fiel a su estilo directo y sin reparos, el fallecido cocinero respondió a un correo electrónico enviado por Oswalt en el que le preguntaba su opinión sobre recomendaciones que había recibido de amigos y familiares de restaurantes que tenía que visitar durante su estadía en París con Meredith Salenger en noviembre.

Así respondió el experto viajero: “Soy tu fan y te admiro entonces te tengo que decir que esa no es de ninguna manera la forma de disfrutar de París. Al diablo con todos. Están ahí. Están en todos lados. Los verás desde la ventana del auto cuando estés en camino a hacer cosas importantes como vivir tu vida. En París!”

El irreverente chef luego le dio su mejor consejo de viaje: “Intenta planificar lo menos posible”.

Pero como su amigo le había pedido que comparta su conocimiento de los mejores establecimientos culinarios, Bourdain accedió y le dio algunas recomendaciones de sus restaurantes favoritos.

“Le Comptoire es genial. La comida es increíble y la ambientación es perfecta. Llega temprano y métete primero en L’Avant Comptoire”, sugirió. “Ve a Le Dome y pide la torre de mariscos. El mercado de Rue Mouffetard. Sandwich jambon o croissant hay que comer en cualquier lugar en el momento adecuado”.

When @MeredthSalenger and I honeymooned in Paris our friends & family put together lists of places to eat and things to do. Then I sent those lists to Anthony Bourdain for his input. This was his response. I love and miss him: pic.twitter.com/1YFI7zScz0

— Patton Oswalt (@pattonoswalt) 10 de junio de 2018