Andreina Socorro dirigió un mensaje al presidente Maduro

Así nos tienen con el tema eléctrico… Señor @nicolasmaduro, señor @omarprietogob , estamos dispuestos a reconstruir este país, con ustedes o sin ustedes. El tema es empezar a organizarnos. Por las razones que sean (ya no es eso lo que más importa) el tema eléctrico, la crisis, el drama, el caos, el desastre y la desidia que acarrea esta incertidumbre de no saber cuando se va la electricidad es el colmo de la injusticia. Qué les parece si hacen un cronograma? Qué les parece si piden ayuda al ciudadano? Creo que no saben, pero casi todos los venezolanos que militan -o militaban- en el psuv se fueron del país porque aquí "no se puede vivir" y quedamos los que sin duda no votamos por ustedes, pero estamos aquí echándole pierna a esta tierra que amamos de corazón. Empecemos por un horario, un orden, una agenda. Y así vamos , poco a poco. #quetodosseamosUNO Foto @andryjons (sin edición) Esto es un llamado de emergencia, un 911 a la cordura.