¡Adorable! Mira todo lo que hace este pediatra para inyectar a un bebé y que no le duela

junio 22, 2018 - 10:22 am

Los más pequeños siempre sufren cuando deben ser sometidos a vacunas o cualquier tipo de inyecciones pero a veces los médicos no tienen paciencia para calmarlos, pero este no es el caso de este maravilloso pediatra que hace maromas para que no le duela la inyección, el video fue publicado en Twitter y a generado gracia y dulzura en muchos usuarios.

Algunos comentaron “cuando se ama lo que se hace, se lleva a cabo con amor”, y otros no dejaron bromeaban afirmando que hubiesen querido conocer a ese pediatra cuando les tocaba la vacuna.

The baby didn't even realize. 😍🤗 pic.twitter.com/ujRqslabHu — Pregnancy Videos (@Pregnancy_Video) June 20, 2018

