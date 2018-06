A un mes de la muerte de Yisleidy: Cicpc sigue la pista del asesino

junio 29, 2018 - 5:30 pm

Se cumple un mes del atroz y horrendo crimen. La búsqueda del asesino de la pequeña Yisleidy Carolina González, de 10 años, no ha dado resultados; Jaoder Fuentes Chinchilla sigue suelto y tres de sus compinches huyen con él.

Funcionarios de los distintos organismos de seguridad del estado Zulia están aún tras la pista de alias ‘El Peluche’, quien junto con otros delincuentes dieron muerte a Yisleidy, luego de abusar de ella y torturarla. Su cuerpo lo lanzaron a un monte en la zona industrial de Maracaibo y lo incendiaron.

“Seguimos todavía con las investigaciones. No hemos dado con los delincuentes, incluso presumimos que se haya escondido en terreno colombiano, por eso se encendió la alerta roja y la búsqueda se extiende con apoyo de la Interpol”, declaró el secretario general de Gobierno, Lisandro Cabello, este viernes.

Cabello aseguró que están en proceso de suspender todos los bienes de Fuentes, porque a su juicio “no es posible que los negocios de ese asesino sigan en funcionamiento, que su ferretería y otros comercios se mantengan a flote siendo propiedades de un delincuente”.

Aunque las primeras semanas fueron fructíferas y lograron aprehender a cuatro de los involucrados, el autor material del terrible crimen sigue en las calles, luego de haber creado una red de pornografía infantil en su ferretería, ubicada en la circunvalación 3.

La alegría de Integración Comunal

Las tías de Yisleidy y su mamá, Yessibeth González, aseguran que ella y sus primitas “siempre se reunían aquí e inventaban juegos entre ellas”. Junto con los niños de la cuadra, las cinco niñas llenaban de alegría el sector Lilia Perozo II, de Integración Comunal, donde vivía Yisleidy. Ahora, el temor ha creado una barrera que les impide seguir su infancia como acostumbraban.

Desde la casa 61A-26, Yessibelt recordó con dolor los primeros años de su primogénita. “Aunque no vivía conmigo, cuando nos veíamos era una muchachita amorosa, le encantaba peinarme y estar encima de mí”, contó. ‘La Boli’ vivió hasta hace tres meses en la casa de su abuela paterna. Cuando ella enfermó, la niña se mudó a la casa de su mamá. “Dormía con mi papá, estaba acostumbrada al aire acondicionado y solo en ese cuarto hay. Eso la acercó mucho a la familia. Pero siempre estaba jugando con sus primas”, relató Yessibelt.

Yisleidy era una niña que donde llegaba se hacía notar. Su alegría, su elevado tono de voz y su vivacidad la hacían resaltar en cualquier entorno. Jugar a la maestra, a las ‘amiguis’ y a los palitos chinos eran sus actividades favoritas. Soñaba con ser enfermera cuando fuera adulta.

Su adoración por las chucherías era la de cualquier niño de su edad, pero raramente también amaba comer frutas y verduras. “El día que desapareció me dijo que saldría a comprar cambures. No me pareció raro porque siempre que podía iba a comprarlos. Pero se hizo muy tarde y al otro día nos enteramos de la noticia”, explicó su mamá.

Con lágrimas en los ojos, Yessibelt reconoció la lección recibida tras el lamentable suceso. “Si pudiera dirigirme a todas las mamás, lo único que les diría es que no les quiten el ojo de encima a sus hijitas. Este sufrimiento no se lo deseo a nadie. Deben estar muy pendientes de ellas, de lo que hacen, de los amigos que tienen”, lamentó. Hacia su hija, las palabras fueron: “Te amo, te amo, te amo. Es lo único que te quiero decir. Eso y que ojalá hubiese estado más tiempo contigo”.

