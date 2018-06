junio 12, 2018 - 4:04 pm

Bella Thorne lleva varios años distanciada de los estereotipos de depilación femeninos. Es más, la actriz y cantante estadounidense suele aparecer en las alfombras rojas sin depilar, como también en sus fotos en redes sociales.

Por ejemplo, en noviembre de 2016 la artista de 20 años asistió a los American Music Awards con un pantalón que dejaba ver sus tobillos sin depilar. “Bella Thorne es hermosa, sexy y perfecta, pero WTF (qué m*erda), ¡DEPÍLATE LAS PIERNAS!”, le escribió un tuitero junto a una foto de sus vellos.

Sin embargo, en esta oportunidad, no son las piernas de Bella las protagonistas. Estos últimos días la ex chica Disney los ha pasado en las costas veraniegas de Hawai junto a su hermana, Dani, y su novio, el rapero Derek Smith (Mod Sun), lugar en el que ha disfrutado de unas reconfortantes vacaciones que no tardaron en ser registradas por un papparazzi de The Grosby Group.

