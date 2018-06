junio 15, 2018 - 10:57 pm

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que el 74% de los venezolanos no pueden cubrir sus necesidades básicas , y de ese total, el 60% depende de los Comité Local de Abastecimiento del Pueblo (Clap), y de los bonos que asigna el Gobierno, a través del Carnet de la Patria.

“Las personas comen de la basura, y reciben ayuda de la iglesia o de organizaciones no gubernamentales”, así lo señaló en el foro Tendencias del Consumidor Venezolano 2018.

Por otro lado, el sociólogo Carlos Mesa, aseguró que “si no reciben las bolsas Clap o los otros beneficios, su nivel de afectación es mucho más importante. Están subsistiendo por eso”.

En ese sentido, hizo un estudio en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz y Maturín, y determinó que se comienza a hablar que el estrato C, es alto económicamente, “porque el A y el B prácticamente no existen, es menos de 1% de la población”, al tiempo que descubrió, que para el C, hacer una cola es humillante y tiene más posibilidades de recibir remesas, mientras que al D le da vergüenza recibir beneficios del gobierno y presentan más dificultades para adquirir los productos, reseñó El Nacional

Además, añadió que para el venezolano, las emociones pasaron a un segundo plano, “esto es muy grave porque los paraliza”, a su vez dijo que cada vez que una empresa cierra sus puertas, se ven reducidas las oportunidades de adquirir los rubros, y esto incide en la calidad de vida: “Ya no pueden conseguir la marca de jabón que les gusta; entonces tienen que comprar uno hecho en Turquía que no dura, no limpia ni da la fragancia que gusta”.

Por su parte, Francisco Allen, un economista, sostuvo que “la situación de pobreza general afecta las actividades que los venezolanos hacen diariamente”. Además, de decir que los venezolanos prefieren quedarse en casa porque no tiene como salir a comprar, o incluso recrearse.

Allen, también señala, que en su mayoría el ingreso mensual para una familia, está destinado solo para la compra de alimentos. “Cuando hablamos del presupuesto familiar, vemos que cada vez se destina una mayor proporción a la compra de alimentos”, aclaró.

Para el año 2008, el economista, añade que se hacía mercado cada 10,3 días y ahora cada 1,9 días. “También necesitan visitar varios establecimientos para conseguir, por lo menos, los 3 productos que están buscando”.

