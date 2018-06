10 señales que indican que tú y tu pareja sí tienen química en la cama

junio 22, 2018 - 8:01 pm

Si durante el sexo te olvidas de los complejos y la autocrítica y te concentras en dar y recibir placer es porque tú y tu pareja tienen buena química en la cama. Aquí otras 10 señales que lo comprueban:

Cuando te seduce con las palabras

Cuando tu pareja te dice cositas al oído y tú empiezas a sentir cosquillas es una buena señal de que hay química entre ustedes. Si él es el hombre correcto te endulzará el oído con frases tiernas y sensuales. Mientras tanto tú puedes responder a los halagos con caricias y usar la lencería más sexy que tengas.

Cuando tú y tu pareja se entienden sin hablar

Aunque no emitan palabra alguna, tú y tu pareja saben lo que el otro quiere. La comunicación no verbal, como un movimiento de ojos, mover el cabello o las manos, es una especie de código que tienen las parejas que se relacionan en un nivel más profundo. Esta es una señal de que hay buena química. Si lo has conseguido es que vas por buen camino.

Cuando no para de besarte

Cualquier pretexto será bueno para besarte, y no sólo en tus labios, también en las mejillas, en la frente o el cuello porque cualquier parte de tu cuerpo a él le encanta.

Cuando te da palmaditas en el trasero

Ese golpecito es señal de que te tiene mucha confianza para jugar contigo de esa manera y además de que tu retaguardia lo vuelve loco de pasión.

Cuando apoya su cabeza en tu pecho

Todas sabemos que a un hombre le encantan los senos. Pero sólo el hombre con el que tienes buena química querrá tocarlos con sus manos, acurrucarse sobre ellos y tratará de besarlos.

Cuando se preocupa por tu placer

La química sexual entre ustedes es maravillosa si disfrutan llegar al clímax. Cuando él hace lo que a ti te gusta en la intimidad, también son estupendas noticias. Eso significa que le interesa que disfrutes el encuentro íntimo tanto como él y que se preocupa por tu placer.

Cuando quiere probar cosas nuevas en la intimidad

Esto es señal de que confía mucho en ti, tanto que te deja saber que quiere probar algo nuevo o de que quiere cumplir alguna fantasía. ¡Y no temas en complacerlo! Porque será capaz de hacerte sentir cosas inimaginables.

Cuando están lejos y logran excitarse

Un simple mensaje tuyo puede provocar que tu pareja se excite, y es porque sabes cuáles son las palabras que lo prenden, por eso, cuando están lejos, se atreven a enviarse Whatsapp para seducirse el uno al otro.

Cuando disfrutan los orgasmos

Esto es obvio. Si te hace gozar ambos salen ganando. Lo más importante es que estén felices. Cuando te das cuenta de que estar bajo las sábanas con él te hace sentir sensual es porque es el indicado.

Cuando es cariñoso

Si tienes química con tu pareja se quedarán juntos cuando terminen de hacer el amor. Un hombre realmente enamorado permanece junto a ti en la cama mientras te abraza de cucharita y te dice cuán afortunado es por tenerte.

