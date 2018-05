Zinedine Zidane: El Real Madrid no le hará el pasillo al Barcelona este domingo

mayo 5, 2018 - 9:35 am

El técnico del Barcelona, Zinedine Zidane, aseguró este sábado que este domingo contra el Barcelona “vamos a intentar hacer lo máximo” sin reservar nada, pese a tener la final de la ‘Champions’ dentro de veinte días, reiterando que no habrá pasillo de honor al Barça.

“No va a cambiar la clasificación, pero es un partido donde tenemos que jugar bien, hacer un buen partido y hacer lo posible para ganar”, dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro.

“Vamos a jugar como siempre, intentar hacer lo máximo para ganar el partido”, dijo Zidane, ironizando que si piensa en reservar hombres para en Kiev “mañana no vamos a jugar, los tres cuatro partidos que nos quedan no vamos a jugar”.

El que no esté al cien por ciento no jugará, dijo Zidane

“Lo único es que el jugador que no está al 100% no va a jugar, pero los demás sí”, aseguró el técnico blanco Zidane, que reiteró su intención de no hacer un pasillo de honor al Barça, después de que los azulgranas no se lo hicieran a los blancos en diciembre tras ganar el Mundial de Clubes.

“Para ellos no era importante hacer el pasillo y algunos dicen que no estaban en la competición, es mentira porque tienes que ganar la ‘Champions’ para hacer el mundialito, y en la ‘Champions’ estamos todos”, explicó Zidane.

“Lo más importante es respetar lo que ha hecho el Barcelona, que es ganar la Liga, que para mí es lo mas difícil, lo más bonito, lo más complicado, felicito al Barcelona y esto es el respeto”, pero “no vamos a hacer el pasillo porque no lo hicieron”, añadió.

Respecto a Andrés Iniesta, que jugará su último clásico como azulgrana, Zidane reiteró su admiración por él.

“No es un jugador cualquiera, lo que es Iniesta lo sabemos todos, solo saludarlo, felicitarles y desearle suerte para su futuro”, dijo el técnico blanco.

Zidane también se refirió a los comentarios sobre las supuestas ayudas arbitrales en Europa, asegurando que “es todo falso”.

“Merecíamos estar en la final por lo que hemos hecho desde el principio de la temporada, en todos los partidos, ganando con dificultades. No podemos minimizar lo que hicimos con el tema de los árbitros”, dijo.

En este sentido alabó la actuación de Keylor Navas y Karim Benzema contra el Bayern de Múnich el martes, pese a ser blancos de continuas críticas.

“Tienen personalidad suficiente para abstraerse de las críticas y los grandes jugadores, los jugadores que marcan diferencias se ven en las grandes citas y demostraron que merecen estar en el Real Madrid”, concluyó Zidane.

AFP