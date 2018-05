mayo 11, 2018 - 7:26 pm

El venezolano Willson Contreras pegó dos cuadrangulares, incluido un grand slam, y remolcó siete carreras para ser la bujía de los Cachorros de Chicago para aplastar este viernes 11-2 a los Medias Blancas de Chicago.

El careta criollo sonó su segundo jonrón con la casa llena en su carrera en el segundo episodio ante los pitcheos de Carson Fulmer. El oriundo de Puerto Cabello conectó el año pasado su primer grand slam en el encuentro del 22 de abril contra los Rojos de Cincinnati.

Su segundo jonrón del juego

Contreras la volvió a botar en la sexta entrada entre el jardín izquierdo y central , pero esta vez sin hombres en circulación, para llegar a tres en la temporada. En el 2017 soltó 21 vuelacercas.

Willson también conectó par de dobles (cuarto y séptimo inning) para liderar a todos los receptores de Grandes Ligas con 12. El criollo terminó la jornada de 5-4, para aumentar su promedio de bateo de .230 a .268.

Kris Bryant bateó un jonrón solitario en el cuarto y agregó un sencillo productor en el séptimo para los Cachorros, que han ganado seis de los últimos siete juegos entre los rivales intramuros.

Por Cachorros, el venezolano Willson Contreras se fue de 5-4 con dos anotadas y siete carreras impulsadas. Por los Medias Blancas, el criollo Yolmer Sánchez de 4-1.

