VP Zulia: La oposición no tiene candidato que lo represente en el proceso electoral del 20M

mayo 9, 2018 - 2:00 pm

Al sector 18 de Octubre en la parroquia Coquivacoa de Maracaibo llegó la primera Asamblea de Ciudadanos que realiza Voluntad Popular para dar a conocer la importancia de no participar en las elecciones del 20 de mayo.

Con el lema #NoLoLlamesElecciones, Desiree Barboza, diputada de la Asamblea Nacional dejó claro que la oposición no tiene candidato que lo represente en este proceso. “Como Unidad decidimos no participar porque el gobierno no aceptó nuestras condiciones, condiciones que respeten la voluntad del pueblo. Con partidos cancelados y políticos inhabilitados no hay elecciones libres, por lo tanto lo del 20 de mayo es un fraude”, expresó.

Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular en el estado Zulia, indicó que el gobierno en reiteradas oportunidades se ha negado a la observación internacional. “No podemos participar en este fraude, porque no podemos permitir que Maduro siga hundiendo a Venezuela en la miseria y en la pobreza”.

Por su parte, el concejal de Maracaibo, Ángel Machado, aseguró que no hay motivos para acudir a un proceso, el cual considera fraudelento. “Los venezolanos “no podemos participar en ese fraude con el que el régimen busca legitimarse. Negándonos a participar en este fraude estamos incrementando la presión contra Nicolás Maduro. La clave de esta fase en nuestra lucha es la resistencia y la organización”.

Machado, también coordinador político regional, señaló que no se puede dudar del camino que los venezolanos han decidido transitar en este momento histórico que vive el país.

Los dirigentes de Voluntad Popular informaron que este jueves 10 de mayo realizarán en la parroquia Cristo de Aranza una asamblea de ciudadanos.

Nota de Prensa