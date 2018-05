Viviana Gibelli publicó conmovedora escena en su Instagram (+video)

mayo 14, 2018 - 1:52 pm

La querida animadora venezolana Viviana Gibelli publicó a través de su cuenta en la red social de Instagram (@vivianagibelli) cómo su perrito “Tomás”, de raza Golden Retriever, la recibe acostado en la puerta de su casa debido a un problema que sufre en la cadera lo cual, según la exmiss, es común en los canes de este tipo.

En el video publicado por Gibelli se puede escuchar como esta se dirige hacia su apreciado Tomás, mientras este le meneaba la colita, expresándole: “¿Quién, quién me está esperando en la puerta de la casa? ¿Quién está esperando a la mamá en la puerta de la casa? ¿Cómo va a ser? … “Ya sé que estás malito, papi; ya llegó mamá”.

Asimismo, el texto ubicado abajo del video reza lo siguiente: “Este como este me recibe siempre con tanto amor! Hay días que amanece mejor, otros le cuesta caminar por su problema en la cadera (típico de los golden). A Tomas lo mantengo con tratamiento para que no le duela. A mí me duele verlo así, está viejito. Como lo quiero”.