mayo 2, 2018 - 11:41 am

Quitándose la ropa. Así protestó durante la mañana de este miércoles un grupo de adultos mayores en frente a la sede del Ministerio de Finanzas en Caracas. Reclaman alimentos y medicina. Aseveran que se desnudaron para que vean cuántos kilos han perdido por la crisis.

“Los viejitos estamos muertos de hambre. Tengo 27 años en la calle luchando por los abuelos, ahora soy tatarabuelo y me estoy muriendo de hambre, no consigo mis medicinas, soy diabético. Solo en la mañana de hoy he recorrido diez farmacias y no he conseguido mis medicamentos. Estoy cansado de botar lágrimas. Quieren atropellarnos. En mi casa comemos de lo poco que se consigue. Comemos los desperdicios de las verduras. He perdido más de 60 kilos en los últimos seis meses”, dijo Carlos Blanco, uno de los manifestantes.

La manifestación fue divulgada en Twitter por el dirigente de la oposición, Henrique Capriles, quien expuso que “vean lo que viven nuestros adultos mayores. Hoy protestan quitándose la ropa para mostrar cuántos kilos han perdido por culpa del hambre y la crisis de Maduro que les niega a nuestros abuelos el derecho a una vejez digna. Nuestra Venezuela no merece tanta destrucción”.

#2May Vean lo que que viven nuestros adultos mayores. Hoy protestan quitándose la ropa para mostrar cuántos kilos han perdido por culpa del hambre y la crisis de Maduro que le niega a nuestros abuelos el derecho a una vejez digna. Nuestra Venezuela no merece tanta destrucción! pic.twitter.com/Mg9zyjJ7p4 — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 2 de mayo de 2018

#2May Abuelos protestan frente al ministerio de Finanzas exigiendo pago del bono aprobado por la AN y refrendado por el TSJ que no se les ha pagado. Denuncian que están pasando hambre #Video pic.twitter.com/ftNMAG06MD @sincepto — Reporte Ya (@ReporteYa) 2 de mayo de 2018

