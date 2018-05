Venezolanos en Colombia salen a las calles para rechazar las “elecciones”

mayo 20, 2018 - 6:57 pm

Centenares de venezolanos manifestaron este domingo en varias ciudades colombianas para rechazar las “elecciones presidenciales” de su país, que consideran fraudulentas, y para solicitar acciones más contundentes de los organismos internacionales.

En los comicios venezolanos participan como candidatos el presidente Nicolás Maduro, el ex gobernador del estado Lara Henri Falcón, el ex pastor evangélico Javier Bertucci, y el ingeniero Reinaldo Quijada, pero no el grueso de la oposición.

Una de las manifestaciones más numerosas se realizó en Medellín, donde más de 300 venezolanos se concentraron en el Parque de las Luces bajo la consigna de “Maduro es un fraude” y para expresar que desconocen las votaciones.

Aferrados a una bandera de unos 70 metros, los venezolanos clamaron por libertad para su país, entonaron el himno nacional y repitieron una y otra vez arengas contra Maduro.

“Nos concentramos para rechazar el fraude electoral que se está llevando a cabo en Venezuela, que busca legitimar de manera arbitraria la dictadura de Nicolás Maduro. Tenemos que aportar desde afuera nuestro granito de arena”, dijo a Efe el vicepresidente de Colonia Venezolana en Colombia (Colvenz), Toni Vitola.

Precisó que con las movilizaciones en diez ciudades, entre ellas Cali, Cartagena, Cúcuta y Bogotá, piden justicia para Venezuela y que otras naciones no reconozcan los resultados de las votaciones.

“Los venezolanos en el exterior entendemos que la lucha también se tiene que dar desde afuera porque hoy Venezuela depende más de la presión internacional”, expresó Vitola.

Señaló además que estos comicios pueden llegar a ser un punto inflexión tras conocerse los resultados si los organismos internacionales toman acciones mucho más contundentes para marcar el fin de esta era.

En Cali, los ciudadanos se concentraron frente a la Iglesia La Ermita para un plantón que fue avivado por un grito continuo de libertad y carteles con mensajes como “ONU y OEA, ¿cuándo van a actuar?”.

Allí se reunieron cerca de 50 personas que no dudaron en llevar prendas alusivas a su país como la camiseta de la selección de fútbol y gorras que llevan estampadas la bandera de Venezuela.

Por su parte, venezolanos refugiados en Cartagena de Indias firmaron un documento que será entregado a representaciones diplomáticas como protesta contra el gobierno del presidente Maduro y las elecciones en su país.

Según Vitola, la agudización de la crisis hace que Colombia ingresen actualmente venezolanos cada vez más desprotegidos y mucho más vulnerables.

“La mayoría está entrando sin pasaporte, y eso los lleva a trabajar de manera informal y a no tener seguridad social”, detalló.

En el primer mes del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) de Colombia, un censo que comenzó el pasado 6 de abril y se extenderá hasta junio próximo, se registraron 203.989 personas, entre las que hay 48.164 menores de edad y 17.255 que pertenecen a grupos indígenas, raizales, gitanos y afrodescendientes, entre otros.

EFE