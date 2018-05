Una mano amiga para “Juanpi”

mayo 30, 2018 - 3:58 pm

Con un diagnóstico de parálisis cerebral y demora motora, el pequeño “Juanpi” necesita ayuda. Reside con sus padres y hermanos en La Cañada de Urdaneta. Tiene casi dos años sin poder tomar alimentos especiales, además de un año y dos meses sin hacer sus terapias por la falta de efectivo para movilizarse.

La falta de recursos instó a su madre Gloriana Fernández a pedir ayuda, no solo para él, sino también para su hermano gemelo, quien de igual forma, ha cesado en su tratamiento.

Aquí las líneas textuales de su mamá, quien a través de una carta pública y con la fe en Dios, agradece desde ya, la ayuda de manos amigas:

“Juan Pablo mejor conocido como “JuanPi” es producto de un parto gemelar que no llego a término por sobreactividad cardíaca.

Nacen a las 35 semanas y 5 días de gestación, el 12 de Diciembre de 2011 a las 2:20pm por cesárea. JuanPi fue el primero en nacer, así lo mostraba su identificación en la muñeca, a él lo vi nacer y sé que lloró, el segundo fue Juan Luis, a él no lo vi nacer por efecto del sedante.

Esa tarde no me los llevaron, pregunté por mis bebés y dijeron que todo estaba bien.

Al día siguiente a las 12:30 del medio día me llevaron a Juan Luis, pregunté por Juan Pablo y la respuesta fue “no lo podemos traer porque no ha hecho pupú y no succiona bien”; pero no pasó 1 hora cuando lo llevaron y me dijeron que estábamos de alta que ya todo estaba bien.

Llegamos a la casa de mi mamá donde vivimos y notaba que Juan Pablo no se movía, lloraba mucho, no hacía nada, fueron 2 días muy intensos no sabía que ocurría, lo alimentaba con una inyectadora. A raíz de esto decidimos llevarlo a un Neonatólogo el cual le diagnostica una sepsis neonatal temprana y lo dejan hospitalizado, ésta hospitalización fue la 1era de 11 que ha tenido y fue en ésta donde se dan cuenta el daño cerebral que ocurrió mientras se desarrollaba en mi vientre.

Todos los problemas de salud que él ha tenido y tiene son producto de ese daño que ocurrió en el momento de su desarrollo.

Juan es un niño que tiene demora motora, no desarrolló el músculo de deglutir y tiene problemas respiratorios delicados por ser un niño encamado. Requiere varias intervenciones entre ellas de cadera, de un gastrótomo y de un estimulador del nervio vago, ésta última es para controlar sus crisis epilépticas.

En el año 2015 realizamos varias actividades para la cirugía de cadera, logramos reunir todo el dinero y pagamos la operación, sin embargo no pudo ser operado debido a que la UCI no estaba disponible y en la espera él enfermó de sus vías respiratorias y no se pudo realizar la operación en ese momento. Luego cuando mejoró, buscamos nuevamente de hacerla pero recayó muy grave con una neumonía y así se fue incrementando y complicando todo al punto que no pudimos volver a Caracas para que nos reembolsaran parte del dinero.

Juanpi es un niño medicado, requiere de 3 anticonvulsivos, 4 o 5 medicamentos para las vías respiratorias, 1 laxante y 3 vitaminas, todo esto a diario y de por vida, ó hasta que se le puedan realizar 2 de las 3 cirugías que tiene pendiente.

Aparte del régimen de sus medicamentos, JuanPi por su condición requiere alimentos especiales y rehabilitación, sin embargo debido al alto costo de los productos hoy día tiene casi 2 años sin poder tomarlos, y 1 año y 2 meses sin asistir a las terapias de rehabilitación por la distancia y la falta de efectivo para poder movilizarse.

Hoy en día, la falta de electricidad en su sector está afectando su calidad de vida, ésta se deteriora cada día más, debido a que el calor le hace subir su temperatura corporal, ocasionándole resfriados continuos, hiperventilación, inquietud, llora mucho y le ha llegado a provocar crisis convulsivas.

Yo le pido a Dios todos los días que nos guarde bajo su manto para que mi hijo pueda seguir creciendo con sus limitaciones. Como madre no pierdo la FE y quiero que sea un niño feliz.

Por otro lado, Juan Luis es un niño muy inteligente, audaz, pilas, bueno que te digo está cursando 1er grado, a principio me habían dicho que era Autista, pero hace poco menos de 1año el diagnóstico fue “Hiperactividad y déficit de atención”, también lo medicaron pero desde octubre 2017 no toma su medicamento ya que no contamos con los recursos para cubrir las necesidades, hacemos maravillas para rendir el presupuesto. Juan Luis también requiere terapias, sin embargo ya tiene también 1 año y 6 meses sin asistir.

Algo que nunca olvidaré fue que en una de las veces que JuanPi estuvo hospitalizado de pequeño me dijeron: “No llores, llénate de fuerzas porque JuanPi sólo vivirá hasta alcanzar 1 año de edad” a lo que recuerdo haber respondido: “Eso sólo lo sabe Dios” y bueno Gracias a Dios ya tiene 6 años!

Algunas cosas que Juan Pablo requiere para poder mejorar su calidad de vida actualmente son:

– Ventilador de batería para ser usado en los lapsos que no tenemos luz.

– Para su alimentación: Lactovisoy (alimento que le estoy dando en estos momentos), compotas, gelatina, yogurt sin frutas ácidas, frutas y verduras como: lechoza, mango, zapote, cambur, plátano, topocho, apio, auyama, batata blanca porque la rosada le da tos, espinaca, acelga y brócoli.

– Sus medicamentos diarios: Para la convulsión Ceumid Jarabe de 100mg, Valpron Jarabe de 250ml, Fenobarbital Tab de 100mg o 50mg. / Para las vías respiratorias Desloratadina Jarabe, Rowetos o Pros pan, Tilodrin o Preveral con dextometorfano, Airon. Otros como: Milax, Ácido Fólico, L-carnitina, Vitisival.

– Pañales Talla XG.

Medios de Contacto:

Instagram: @1manoamigaparajuanpablo / Cuenta administrada actualmente por Marielys (una amiga que me ayuda mucho porque mi celular tiene problemas).

Cuenta Bancaria: Provincial #0108-0314-40-0100078764 Gloriana Fernández V-11.390.691

Mami: Gloriana Fernández Teléf. 0414-607.03.16

Dos personas de buen corazón, están ayudándome como centro de acopio para cositas que las personas puedan o deseen hacerle llegar a JuanPi desde otros municipios.

Iviania Chirinos de Mata. Tlf. 0414-676.31.18 Ubicada en Ciudad Ojeda (Sólo mensaje de texo y Whatsapp)

Marjorie Ramírez. Tlf. 0412-232.11.52. Ubicada en Maracaibo.

Por problemas de cobertura y luz, a veces nos es difícil poder responder a tiempo.

Infinitas Gracias le doy a Dios, y estoy enormemente agradecida con todas las personas que Él ha puesto en mi camino que de una u otra forma siempre me ayudan y apoyan con mi JuanPi. Dios les retribuya a todos y los Bendiga siempre por ese noble sentimiento y cariño de ayudar al prójimo”.

