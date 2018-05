Un turbogenerador para el Zulia: ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

mayo 18, 2018 - 8:41 am

Debido a las constantes fallas en el servicio eléctrico regional, se realizó una petición parte del gobernador de estado para la adquisición de un sistema que mejore el servicio de los marabinos.

Es por ello que, este viernes llega al Zulia un turbogenerador electrico trasladado desde el estado Bolívar. El mismo es un dispositivo mecánico que se utiliza para producir electricidad. Esto se hace girando una gran turbina conectada a un generador, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. turbogeneradores se crean en muchas formas y tamaños diferentes para satisfacer las necesidades de muchas necesidades residenciales e industriales.

Las conducciones utilizadas para el transporte de agua, ya sean de agua potable, industriales o de riego, tienen en su inercia de paso una presión o una fuerza interior (la altura manométrica o metros columna de agua) que en la mayoría de los casos se desprecia; también se dan casos de pérdidas de presión forzadas en algunos puntos de dichas conducciones. Ante todo esto surge la posibilidad, e incluso la necesidad, de generar energía limpia aprovechando estos recursos existentes.

Ayudando además a reducir la factura eléctrica, estas mini turbinas de agua o turbogeneradores de electricidad son la solución para aprovechar el potencial energético (la fuerza del agua) existente en las conducciones a través de las cuales se canaliza o transporta el agua.

El modelo que exponemos en este artículo es un dispositivo compacto construido y alojado dentro de una tubería de acero con bridas normalizadas en los extremos (también denominado carrete), en cuyo interior se disponen una o dos turbinas axiales y un generador asíncrono trifásico. Las microturbinas compuestas por uno o varios rodetes, giran al paso del agua transformando su fuerza en energía mecánica que es la que posibilita que gire el generador, convirtiendo esta energía mecánica en energía eléctrica, energía que a través del regulador o controlador de carga, permite su acumulación en baterías y su disposición para el consumo.

Se diseñan y fabrican teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada caso, como carretes de acero embridados para insertar en línea (en serie o en paralelo), con tubería desde diámetro 50 hasta diámetro 600 milímetros, que permiten trabajar con presiones desde 1,5 hasta 25 Bar y por las que pueden pasar caudales desde 2 hasta 600 litros por segundo. Según el caudal o presión utilizados en la generación, obtendremos más o menos energía eléctrica.

La mini turbina o turbogenerador se puede instalar en paralelo a la tubería de conducción en bypass con hidroválvulas comandadas eléctricamente mediante solenoides, que permitan (abriendo o cerrando el paso, desviando o no el agua) gestionar la generación de energía eléctrica, o no generar y no comprometer el funcionamiento de la red.

Ventajas del turbogenerador

Es un equipo compacto integrado dentro de una tubería de acero y adaptable a todo tipo de redes de agua.

De bajo coste de inversión y elevada rentabilidad.

Sencillo, rápido y fácil de instalar en cualquier posición, sin necesidad de bancada ni de ventilación forzada. Su instalación no precisa de obra civil, no genera vibraciones.

No requiere lubricación y dispone de un sistema de auto-refrigeración.

La electricidad generada es 100% ecológica (limpia).

Puede funcionar en salida libre a la atmósfera o en contrapresión. Puede trabajar perfectamente sumergido permitiendo su instalación en lugares con riesgo de inundación.

Dispone de certificación alimentaria, es decir, todas las partes que lo componen tienen conformidad alimentaria para su contacto con agua potable.

Tiene un elevado rendimiento hidráulico y eléctrico superior al 70%.

La vida útil del turbogenerador es de 25 años.

El equipo cuenta con controlador lógico programable con sensores y emite alarmas, consignas de regulación y avisos de apertura y cierre.

Traxco/Noticia al día