Un chico argentino de 14 años tuvo un hijo con su maestra

mayo 15, 2018 - 9:41 am

“Cuando me explicaba las materias, me hacía caricias en la entrepierna”, narró el adolescente, que pidió un ADN para confirmar su paternidad. Contó también que en la calle se burlan de él.

La noticia del joven que a los 14 años tuvo un hijo con su maestra particular de 23 fue una de las noticias que más hizo ruido en los últimos días. En diálogo en exclusivo con Clarín, el chico contó que se burlan de él en la calle y que pidió un ADN para confirmar su paternidad.

“Me hizo un hombre de golpe. Cuando me explicaba las materias, me hacía caricias en la entrepierna, me hablaba al oído para excitarme. Yo no sabia ni cuidarme (usar preservativo). A esa edad tendría que haber estado jugando a la pelota con mis amigos”, comenzó el relato el chico, que pidió no ser identificado.

Hoy, ya con 17 años, cuenta lo mal que la está pasando: “Me miran, se ríen, me hacen burlas. No quería que se conociera esta historia”, después de que la Justicia absolvió a Vanina Alexandra Vélez de abuso sexual agravado. Todo comenzó cuando un arco de fútbol se cayó sobre su pie y dejó de ir al colegio por varios meses, y allí llegó la maestra, hija de una familia conocida. “Era un inocente, un niño de 13 años que jugaba con autitos, un pan dulce para esa mujer”, dijo su padre.

“Haberla conocido me hizo perder una gran etapa de mi infancia. Ella me decía que siempre iba a ser mi nena, que estaríamos juntos. Fue mi primera vez con una mujer. Me volví loco, me enroscó. Fue un infierno”, siguió el relato el joven. Ahora la niña tiene 3 años: “No se me parece, es rubia de ojos claros, y yo soy morocho”.

Y concluyó: “Si soy el padre de esa nena, voy a darle todo el cariño que se merece. Pero si no, a ella (la maestra) le voy a hacer pagar todo el daño que me hizo. Me arruinó la vida”.

Radio Mitre