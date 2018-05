Un 11 de mayo nacieron Chang y Eng: Por ellos se usa la palabra siameses

mayo 11, 2018 - 5:40 am

Chang y Eng Bunker (Samut Songkhram, 11 de mayode 1811 – Mount Airy, 17 de enero de 1874) fueron los primeros hermanos siameses famosos, y desde ellos se adoptó el término “Siameses” del gentilicio de Siam.

Biografía

Chang y Eng nacieron en el reino de Siam en 1811, concretamente en la provincia de Samutsongkram. Llegaron en barco a los Estados Unidos. Estaban unidos por el esternón y por un cartílago, y sus hígadosestaban fusionados, pero, a pesar de ello, eran totalmente independientes entre sí. Por su patria de nacimiento eran “siameses”, término que surgió gracias a ellos. Durante décadas consultaron a muchos doctores acerca de la posibilidad de ser separados, pero, debido a que no existía la tecnología de rayos Xpara establecer la fisiología interna de la conexión, dicha operación resultaba peligrosa para los hermanos, por lo que la desecharon. Sin embargo, esa intervención sería fácilmente realizable hoy en día.

Matrimonios y descendencia

Determinados a tener una vida lo más normal posible, los hermanos establecieron una plantación, compraron esclavos, y adoptaron el apellido “Bunker”. Fueron respetados miembros de la comunidad. El 13 de abril de 1843 se casaron con dos hermanas: Chang con Adelaide Yates, y Eng con Sarah Anne Yates. Chang y su esposa tuvieron 10 hijos, mientras que Eng y su mujer tuvieron 12. Los hermanos se establecieron en dos casas en Mount Airy, Carolina del Norte, y, para evitar problemas de convivencia, decidieron pasar tres días consecutivos en cada casa.

Salud de Chang

Chang se dedicó a la bebida y su salud desmejoró hasta que sufrió un derrame cerebral, que no afectó a Eng. En enero de 1874, a la edad de 63 años, Chang desarrolló una bronquitis que lo condujo a una neumonía.

Muertes

La noche del 17 de enero de 1874, Eng se despertó descubriendo que su hermano no respiraba y llamó a su familia para que le ayudara. Pero Chang había muerto. Un doctor acudió a proceder a la separación (tal y como habían acordado en el caso de que uno de los dos muriera antes que el otro), pero Eng se negó a ser separado de su hermano. Murió tres horas después.​ El examen post mortem realizado en el College of Physicians and Surgeons de Filadelfia reveló que Chang murió por la rotura de un aneurisma.

