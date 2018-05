Torrealba: En medio de una guerra económica no hay aumento salarial suficiente

mayo 1, 2018 - 7:09 am

Francisco Torrealba, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) expresó que en medio de una “guerra económica” no hay aumento salarial suficiente, pero aseveró que por parte del presidente Nicolás Maduro no cesará la lucha por el bienestar de los trabajadores.

Sus palabras fueron durante el programa Primera Página, transmitido durante la mañana de este martes por Globovisión. “Es innegable que estamos en una situación muy difícil que afecta el salario de los trabajadores. Sin duda, en medio de una guerra económica, de una especulación feroz y de una inflación inducida, no hay aumento salarial que resulte suficiente”, respondió el también jefe de campaña del presidente Nicolás Maduro para la reelección por el sector de los trabajadores, ante la pregunta de si un aumento salarial a dos millones 555 mil 500 bolívares, es suficiente para alimentación de los venezolanos, ya que el monto no alcanza ni siquiera para un pollo o un kilo de carne.

Afirmó que hay una “guerra económica que no se le ha hecho a ningún otro país en el mundo” y que hay más de mil 200 millones de dólares bloqueados para comprar alimentos. “Que te bloqueen como estamos nosotros no es una condición normal (…) Maduro se inscribe en la lucha para que los salarios de trabajadores no sea más depreciado en lo que ha venido siendo producto del ataque a la moneda”, dijo.

La necesidad de comprar alimentos, conllevó a la interrogante del por qué comprarlos en el exterior y no producirlos en el país, a lo que el constituyente expresó que el Estado trabaja en la producción, algo que hace en parte por medio de las empresas expropiadas. Entonces, “¿Por qué no hay comida en los anaqueles?, expuso la periodista. Torrealba nombró algunas marcas que producen, a lo que la comunicadora insistió del por qué no se ven en los anaqueles.

Indicó que el presidente Maduro mantiene su compromiso en activar los complejos de producción.

