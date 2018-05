Titanes FC busca otro triunfo ante Ureña en Táchira

mayo 21, 2018 - 9:09 pm

Este martes desde las 3:30 PM Titanes FC busca su segundo triunfo consecutivo, al enfrentarse a su similar de Ureña en el estado Táchira por la jornada número 15 del torneo apertura de la segunda división.

Para este compromiso regresa al banquillo el entrenador del Bico, José Cortina al igual que su asistente técnico Hugo Gómez luego de cumplir con dos fechas de sanción.

El conjunto Titanes FC quiere seguir sumando

Titanes FC viene de sumar tres puntos contra Llaneros en el ” Pachencho” Romero, mientras los fronterizos perdieron 3-0 ante Unión Local Andina (ULA) en Mérida.

Para adaptarse a grama artificial, el equipo marabino realizó trabajos en canchas de las mismas características en la capital zuliana incluyendo juegos de preparación contra el equipo sub-18 y sub-20 del equipo.

“La planificación cambia un poco por las condiciones de la cancha , el traslado de la pelota es más rápido y el rebote es diferente por eso la preparación en cancha sintética” dijo José Javier Villafraz quien se recuperó de una distensión muscular y regresa a la convocatoria.

” El proceso fue algo lento porque tuve una recaída , el cuerpo médico del equipo ha hecho un gran trabajo en la parte de fortalecimiento y espero llegar para el juego” agregó el experimentado jugador.

Titanes llega al compromiso con 14 puntos al igual que Ureña y El Vigía por lo cual un triunfo le permitiría al bico abandonar el último puesto del grupo centro occidental. En el encuentro de ida el pasado 17 de Marzo los tachirenses ganaron 1×2.

Notas de Interés: El delantero Julio Antequera no entró en la convocatoria de Titanes FC por molestías en el pie derecho. Víctor Rivero se recupera de una distensión en el cuádriceps izquierdo. Carlos Lugo sigue fuera de la convocatoria por una ruptura fibrilar del bíceps femoral derecho.

Goles anotados: Julio Antequera (6), Alí Dávila, César Rito, Jackson Romero.

Encuentros por disputar: 26-05 Vs. Hermanos Colmenarez ( Local) // 02-06 Vs. ULA ( Visitante) // 09-06 Vs. Deportivo JBL (Local) .

Convocatoria de Titanes FC: César Rito, Jackson Romero, Alí Dávila, Boris Boscán, Omar Mancilla, Antonio Soto, Álvaro Aliaga, Brayan Quiñones, Roiniel Duque, Sión Valenzuela, Junior Adrianza, Leonardo Adrianza, Jaider Julio, Juán Sebastián Cortina, Frank Fuentes, Jesús Cortéz, José Javier Villafraz, Christian López.

Fecha # 15

* Ureña Vs. Titanes FC

* Deportivo JBL Vs. Yaracuyanos.

* Hermanos Colmenarez Vs. ULA.

* El Vigía FC Vs. Real Frontera

* Llaneros EF Vs. UA Falcón

Prensa Titanes FC / Noticia al Día