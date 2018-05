Tibisay Lucena: Venezuela cuenta con un sistema electoral blindado contra el fraude

mayo 7, 2018 - 4:13 pm

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tibisay Lucena, reiteró este lunes que en Venezuela se ha construido un sistema comicial que está blindado contra el fraude, y que existe una serie de garantías que así lo evidencia.

En entrevista ofrecida a la agencia RT, la titular del ente rector del Poder Electoral venezolano mencionó que esa construcción se ha venido desarrollando desde 2003 y que para este momento se cuenta con un sistema robusto y fortalecido.

Mencionó que una de las garantías en ese sentido es la revisión que se hace antes, durante y después de cada elección sobre los datos, los recursos materiales y tecnológicos del sistema, y que esos chequeos se hacen de manera conjunta con las organizaciones políticas. Entre las auditorías está la del sistema de transmisión para asegurar la transparencia del proceso. “No existe país en el mundo donde se haga este tipo de auditoría que certifica la pureza y la transparencia de los resultados electorales”.

También mencionó que todos los resultados de esas verificaciones son dados a conocer a la ciudadanía, que además puede observar en tiempo real las auditorías en el canal digital del CNE.

Además, indicó que los electores también son auditores cuando el día de la elección emiten su voto y revisa si su comprobante corresponde con la selección realizada.

“En Venezuela nosotros hemos construido un sistema electoral que está blindado contra el fraude, con un sistema de garantías electorales”, subrayó Lucena, al tiempo en que destacó que además se garantiza la participación, y que una muestra de ello es que en el país existen 19 partidos políticos nacionales, de los cuales 17 se inscribieron para medirse con sus candidatos para las elecciones del próximo 20 de mayo.

Recordó que son cinco los candidatos presidenciales, en los que están incluidos los tres de la oposición, y por ello rechazó los ataques que se ciernen desde el exterior contra el proceso, hecho que consideró como argumentaciones políticas para tratar de impedir las elecciones.

“¿Cómo van a decir que no aceptan unos resultados electorales que aún no se han realizado? Eso es una cosa que es insólita, una cosa que no tiene parangón en ningún otro proceso electoral por lo menos en la región Latinoamericana”, subrayó.

Dijo que la mayoría de los países que se han dispuesto a criticar los comicios del 20 de mayo y el sistema electoral “no tiene ningún tipo de seguridad en sus sistemas electorales. Son sistemas electorales que son frágiles, que no brindan seguridad de ninguna naturaleza a sus electores, y Venezuela es muy respetuosa en esos procedimientos internos”, recalcó en la entrevista.

Recordó que en contraste con lo que ocurre en otros países, en Venezuela se ha demostrado “de manera fehaciente a lo largo, prácticamente de los últimos 18 años, que hemos construido un sistema electoral, que es demostrable, es verificable, es monitoreable y además de eso certificado por los mismos partidos políticos”, y agregó que de allí la alta participación de los electores en los eventos comiciales.

AVN