Tibisay Lucena: Durante las elecciones no se hará ningún tipo de pago monetario

mayo 17, 2018 - 9:08 pm

La noche de este jueves la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró en cuanto a las garantías electorales que “las mismas condiciones que hemos dado a lo largo de estos años en los comicios han sido ampliadas en esta oportunidad”.

Aseguró que no se va a hacer ningún pago en las elecciones en los puntos de control de los diversos partidos políticos existentes.

Recalcó que “se van certificando cada una de las bases del voto automatizado junto a otras medidas que las organizaciones políticas van solicitando y las vamos aprobando”.

Destacó que “esas bases son firmadas por los candidatos que van a la contienda electoral”.

Con respecto a los medios de comunicación e información aseveró que “los canales deciden cómo van a cubrir los hechos noticiosos y los diversos eventos. Fuimos de canal en canal para exigir un mayor equilibro en la campaña”.

En este sentido, explicó que “se exigió que tuviesen un equilibrio para las campañas”, dijo fundamentando en las propagandas políticas existentes por parte de los medios de comunicación del Estado.

“Exigimos que la agenda de los candidatos al menos debía estar; y en términos generales la cubrieron”, acotó.

Sobre los candidatos y las violaciones por parte de las normativas electorales, mencionó que “hemos colocado a más de 500 personas para que revisen la campaña electoral”.

Expresó, con respecto a la votación nula, que “las personas que van a votar tienen su candidato de preferencia, si tú vas y votas de manera nula, la máquina dirá que faltan dos o tres votos por realizar, si dejas un minuto podrás votar pero la misma máquina te dará la advertencia”.

“Hemos demostrado mil veces cómo es la transmisión de los datos (…) ni las encuestas han dado pie con bola para los resultados”, puntualizó.

“Vamos a declarar al ganador a quién sea favorecido” dijo al mencionar las elecciones del 2015.

Con respecto a una posible impugnación dijo que “el TSJ es el que tiene el control de eso”.

Expuso que el slogan utilizado por el Consejo Nacional Electora no tiene “nada que ver con política (…) los colores son parte de la bandera”.

“Todas las denuncias que quieran hacer las personas pueden hacerlo y allí decidimos, hasta el momento no hemos recibido ninguna sola denuncia”.

Con respecto a la tinta electoral, dijo que sus implicaciones “no son ningunas, tenemos algo más seguro que es la identificación biométrica (…) se eliminó la tinta ya que la Universidad Central de Venezuela se negó a vender este tipo de tinta, era nuestro proveedor”.

Agregó que “recibió denuncias” de personas que fueron “identificados” y que iban a recibir fuertes represalias si votaban.

“Los motorizados no puedes decir de quién son”, agregó con respecto a los motorizados que se pueden desplazar en la ciudad, y dijo que “hubo personas que recibieron amenazas de muerte” si iban a votar.

Recalcó que “no hay violencia real y verdadera mayor que la que se desató con la Asamblea Nacional Constituyente (…) tuvimos más de 200 máquinas de votación quemadas, tuvimos agresión contra de los funcionarios del CNE”.

“Puede ser un problema de lo que la persona quiere creer, el CNE no está pendiente de las encuestas y de hacer algo para que lo quieran, actuamos indiferentemente de acuerdo a la constitución, si la gente no les gusta las decisiones del consejo; no les gusta”, mencionó al referirse a la imparcialidad de esta institución.

En cuanto al adelanto de las elecciones dijo que “hubo un acuerdo inicial donde la fecha de esta elección fue acordada entre el Gobierno y la oposición fue el 22 de abril ya había un acuerdo pero no fue firmado”.

“Las competencias del Consejo Nacional Electoral llegan a la proclamación del ganador, la toma de poder, el Consejo no se mete”, destacó.

Agregó que recibió “tantas amenazas” que ocasionó que se mudaran los centros de votación en las elecciones pasadas.

Dijo con respecto al abandono del cargo para ejercer como candidato que el presidente de la república “no es requisito de ley”.

Aseguró que entre los rectores Luis Emilio Rondón y los otros miembros que “las relaciones con las autoridades electorales, son excelentes ya que tenemos respeto y tenemos un mismo objetivo para resolver las diferencias”.

“Tenemos acreditados a más de 3.000 periodistas”, al hacer referencia a los medios de comunicación y el proceso de información que se vive.

Globovisión