Simone: “Diego Costa vino para esto, para ser importante”

mayo 3, 2018 - 7:06 pm

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se mostró contento este jueves tras pasar a la final de la Europa League ganando 1-0 al Arsenal con un gol de Diego Costa, del que afirmó que “vino para esto, para ser importante”.

“Costa vino para esto, para ser importante para el equipo, para ser determinante, para ser un delantero con rabia, porque nosotros vivimos de los errores que podemos encontrar a los rivales”, explicó Simeone en rueda de prensa tras el partido.

El técnico rojiblanco aseguró que esta nueva final europea es fruto de “un gran trabajo del club, un gran trabajo del cuerpo técnico, de los futbolistas”.

“Es un paso importante, pero con la ilusión de que llegue algo mejor, el Marsella es un equipo complicado, rápido, hoy sacó adelante un partido que se le había puesto difícil y seguro que sera un bonito partido”, dijo en referencia a la final.

“El partido de hoy fue muy bien manejado, los ritmos fueron bien distribuidos”, aseguró el técnico rojiblanco que tuvo que ver el partido desde la grada tras su expulsión en la ida.

“Lo pasé mal, triste, no me siento cómodo (en la grada), tengo que mejorar, pero estuvo Germán (Burgos, en el banquillo) que nos conocemos desde hace una vida y no hace falta ni que nos miremos para saber qué hacer”, dijo.

Tras reconocer que en la ida habían sufrido mucho, Simeone consideró este jueves que “el partido de hoy lo habíamos trabajado bien en la semana, intuíamos que estaban bien, anular los contragolpes, el equipo sufrió poco y tuvo situaciones para hacer un poco más amplio el marcador”.

“Este es un paso, hay un paso más importante que es el que va a venir para el 16 de mayo, nos tenemos que preparar”, añadió, antes de concluir que “hay un 50% de posibilidades con el Marsella”.

AFP / Madrid, España