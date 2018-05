Salomón Rondón se despidió del West Bromwich Albion (+Video)

mayo 16, 2018 - 10:46 pm

El delantero venezolano José Salomón Rondón agradeció el apoyo brindado por los aficionados del West Bromwich Albion (WBA) mediante un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

“Gracias, Baggies, por estar siempre con nosotros”, escribió este miércoles en la red social, luego que su equipo descendiera a la segunda categoría del fútbol inglés.

Las palabras del “Gladiador” podrían considerarse también como una posible salida del club. Los rumores sobre su mudanza a un nuevo equipo son un hecho.

El criollo disputó tres temporadas con el West Bromwich, jugando 114 partidos y marcando 27 goles con los “baggies”.

Thank you, Baggies, for always being with us. 💙 pic.twitter.com/iX3dWpPB5v

— Salomón Rondón (@salorondon23) 16 de mayo de 2018